Rosario y Suso hablan en ‘La isla de las tentaciones’ tras el momento de pasión de ella con Simone

Rosario fue la primera chica de Villa Paraíso en ser infiel a su pareja. No resultó muy chocante teniendo en cuenta que ella y su novio llegaron a La isla de las tentaciones diciendo que habían entrado en bucle de infidelidades que querían frenar. Parece que no ha sido posible.

El caso es que no tardó en sentirse atraída por Suso e, incluso, llegaron a compartir cama. Pero por el camino se cruzó Simone. El italiano lo dio todo para lograr conquistar a Rosario que reconoció tener con él una fuerte atracción sexual.

Finalmente hubo beso, y muy apasionado, entre Rosario y el italiano. Y claro, a Suso no le ha hecho mucha gracia. Y aunque tanto él como Rosario tienen claro que no se deben explicaciones porque no son pareja, las ha habido.

Conversación calmada

“Yo no puedo estar en una villa con la persona que me gusta y me gusta de verdad, viendo lo de anoche. Que hiciste lo que te dio la gana y por eso ni te juzgué, ni te busqué, ni corté el rollo ni nada”, le decía el soltero.

Ella, sin embargo, sí cree que la ha juzgado. “No te he engañado en ningún momento, he sido clara con todo el mundo y tampoco te he prometido nada, entonces…”, se defendía ella.

“No se trata de que me prometas nada. Tú y yo hemos hablado…”, empezaba a decir Suso antes de que ella le cortara para decirle que había hablado con él y con todo el mundo diciendo siempre lo que sentía. Pero él cree que ha dicho unas cosas y ha hecho otras.

“Yo me he dado cuenta de que contigo tengo una conexión que es muy real y estoy muy a gusto, pero inconscientemente estoy sacando un clavo, que es mi novio que está en la otra villa, con otro clavo de aquí. Inconscientemente me estoy atrapando en otra relación y yo creo que no estoy preparada para eso y me estaba centrando demasiado en ti”, le explicaba a Suso.

Conversación inédita Rosario habla con Suso tras sus besos con Simone



“No, porque tú eres la única chica que ha hablado con todos los chicos de esta villa”, le reprochaba. “Pero es que yo soy así”, replicaba ella. “Vale, pero entonces no te has centrado en mí solamente”, rebatía el tentador.

Con ganas de libertad

Y ella volvía a insistir en que eso no era así, que en las fiestas estaban siempre juntos y que se estaba sintiendo atrapada de nuevo en una relación para la que no está preparada. Algo que él no ve así.

“Si tú y yo nos seguimos conociendo vamos a acabar juntos, lo sé, seguro, porque se nota cuando estamos juntos, pero sé que, como yo misma no estoy bien, como tengo que asimilar todavía todo lo que tengo que asimilar, acabaría mal”, explicaba Rosario.

Está claro que ahora está en un punto en el que le apetece darse una oportunidad de ser libre y volar y meterse en una nueva relación le va a cortar esas alas y parece que no está por la labor.

Rosario, a Suso: "Si tú y yo nos seguimos conociendo, vamos a acabar juntos. Yo lo sé, seguro, porque se nota. Pero como yo no estoy bien, acabaría mal"



¿Qué pasará con este triángulo de Villa Paraíso? ¿Acabará decantándose por alguno de ellos o seguirá fluyendo con algún otro soltero?