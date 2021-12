5 años sin publicar un nuevo álbum de estudio. Esa fue la venganza no musical de Britney Spears. Así lo ha confesado la artista en nuevas y sorprendentes declaraciones a través de sus redes sociales. El hecho de que toda su vida estuviera controlada y 'manipulada' por las personas que la tutelaban llevó a la artista a plantarse y negarse a publicar música nueva.

"Supongo que a la mayoría le parece raro que ya no haga música. (…) La gente no tiene ni idea de las cosas horribles que me han hecho personalmente y después de lo que he pasado, ¡me aterra la gente y la industria!" explicó la Princesa del Pop reflejando la aversión que sentía por la tutela de su padre Jamie Spears que controló su vida personal, artística y financiera durante 13 años hasta que por fin logró la libertad en este 2021.

"No hacer más mi música es mi forma de decir 'que os jod***' en cierto sentido, cuando en realidad solo beneficia a mi familia ignorando mi verdadero trabajo. Es como si inconscientemente les hubiera dejado ganar" explicó Britney Spears en su cuenta oficial de Instagram.

Lo que antes era algo por lo que sentía odio se ha convertido ahora en una posibilidad real y casi un imperativo para una artista cuya proyección musical se vio frenada bruscamente en lo más alto de su carrera. La cantante recuperó su libertad y ahora quiere recuperar su trono musical tras casi década y media sin poder hacer lo que quería.

Britney Spears tiene ganas de reivindicarse después de años sin poder hacerlo sufriendo vejación tras vejación. Y como ya os contamos, fuentes cercanas a la artista aseguraba que estaba deseando entrar al estudio de grabación para dar forma a nuevas canciones que pongan fin a más de 5 años de silencio discográfico desde la publicación de Glory en 2016.

Britney no se lo ha pensado y su nueva canción ya está en marcha. Ojalá que las expectativas que está generando se cumplan porque sería un retorno por todo lo alto. Ella lo tiene muy claro y apuesta fuerte por ella misma: "Siéntense y manténganse humildes todos ustedes… y besen mi maldito trasero 💋🍑 !!!!!".

Queda claro que la Princesa del Pop tendrá que ponerse en forma de la mano de los mejores productores, compositores, colaboradores y expertos en directo ya que también lleva cuatro años sin subirse a un escenario desde que terminó su última residencia en Las Vegas en 2017. "Ha estado escribiendo música durante los últimos dos años porque sería imposible que no lo hiciera. La música es su pasión y está en su sangre", dice una fuente citada por Hollywood Life.