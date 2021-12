Britney Spears busca con su nueva canción a la Princesa del Pop

La Princesa del Pop está de vuelta. O al menos esa es la intención de Britney Spears. 13 años le costó a la cantante recuperar su libertad tras la decisión de un tribunal de Los Ángeles. Un día que será recordado para siempre no solo por recuperar su libertad para vivir sino también para volver a crear música y a salir de gira, algo que había descartado totalmente hasta no librarse de sus ataduras.

Ahora más que una posibilidad es casi un imperativo para una artista cuya proyección musical se vio frenada bruscamente en lo más alto de su carrera. La cantante recuperó su libertad y ahora quiere recuperar su trono musical tras casi década y media sin poder hacer lo que quería.

"Me acabo de dar cuenta de esto hoy chicxs... después de lo que mi familia trató de hacerme hace tres años... ¡¡Necesitaba ser mi propia animadora!! Dios sabe que no estaban. No, no voy a hacer una audición para nada. Me estoy recordando a mí misma y al mundo quién soy! Sí... seré mi propia animadora 📣… ¿¿¿¿¿¿¿Por qué ???? ¡Estoy aquí para recordarle a mi familia de elegantes blanquitos que no he olvidado lo que me hicieron ni lo olvidaré nunca! Pssss... Nueva canción en proceso. Pronto sabrán a qué me refiero" escribió Britney Spears en la última publicación en sus redes sociales.

Queda claro las ganas de reivindicarse después de años sin poder hacerlo sufriendo vejación tras vejación. Y como ya os contamos, fuentes cercanas a la artista aseguraba que estaba deseando entrar al estudio de grabación para dar forma a nuevas canciones que pongan fin a más de 5 años de silencio discográfico desde la publicación de Glory en 2016.

Britney no se lo ha pensado y su nueva canción ya está en marcha. Ojalá que las expectativas que está generando se cumplan porque sería un retorno por todo lo alto. Ella lo tiene muy claro y apuesta fuerte por ella misma: "Siéntense y manténganse humildes todos ustedes… y besen mi maldito trasero 💋🍑 !!!!!".

Britney revolucionó la escena del pop con su música desde que publicó su primer disco en 1999, pero no ha trabajado desde el final de su residencia en Las Vegas en 2017. La propia artista aseguró que nunca más volvería a trabajar mientras estuviera sometida a la tutela de su padre. Algunas fuentes citadas por medios estadounidenses afirman que la princesa del pop quiere seguir haciendo música y actuar de nuevo, pero que este deseo no es la máxima prioridad en su vida. "Ha estado escribiendo música durante los últimos dos años porque sería imposible que no lo hiciera. La música es su pasión y está en su sangre", dice una fuente citada por Hollywood Life.