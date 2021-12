Jhay Cortez continúa la ‘tiraera’ con Rauw Alejandro con la canción ‘EnterRauw’

Uno nunca sabe cómo empiezan estas cosas, ni qué versión creerse, ni cuando va a terminar la 'tiraera' (el beef, el enfrentamiento...) entre Jhay Cortez y Rauw Alejandro. Y menos después del último episodio que hemos vivido hace algunas horas en las que el de Río Grande ha vuelto a arremeter contra el de San Juan estrenando la canción EnterRauw (que puede leerse como 'enterrau' y 'enterau').

Este tema llega apenas unos días después de Hunter, la canción con la que Rauw contestó anteriormente a Jhay Cortez. Y después de ese videoclip que se convirtió en tendencia ha llegado esta contundente respuesta en la que encontramos frases como "Escríbeme un tema por whatsapp me decías", "hasta mis coristas les metes, prrr", "la calle es de Jhay", "yo también escribí en Vice Versa tienes que estar loco para tirarme a mí sacate de la cabeza esa mala influencia"...

Queda claro que el enfrentamiento entre los dos artistas sigue subiendo de nivel y que ambos tienen mucho que reprocharse al uno al otro con seguidores de uno y otro alabando su capacidad de 'tirarle' al otro: "tú subes y bajas igual que las cripto", "el que dijo que tu la rompiste no está acostumbrado a decir la verdad", "entre tú y yo porque a tanta gente te pasas llamando", "sigue en tu línea yo estoy en la mía", "en una tiraera te tengo gastando", "tus melodías son siempre las mismas", "todo el mundo sabe que tú lo que estás es comprando conciencias", "por qué no dices que hasta pagas para que anden contigo" o "por qué no dices que te meten como 3 millones en cada campaña cabr**"...

Acusaciones, trolleos y ataques que seguro que tendrán respuesta aunque por lo visto en el videoclip de Enter Rauw es posible que Jhayco (Jhay Cortez) ya no conteste tal y como ha dejado claro en uno de sus versos.

Empezamos con el remix de Si Pepe y le siguió Hunter, la última 'tiraera' en la que hacía referencia a 911, uno de los hits de Jhay Cortez: "Si tú eres más duro entonces (Feka). ¿Por qué no dices quien te escribió el verso de 911? (fue Mora)". Asimismo, ha querido responder a la crítica de Jhayco hacia sus últimos trabajos: "Afrodisíaco, Vice Versa todavía siguen en los charts. Tu disco lo usaron de frisbee, nadie lo ha vuelto a escuchar".

La respuesta de Jhay Cortez incluye incluso hasta un certificado de defunción expedido a nombre de Rauw Alejandro que incluye otras pullas y ataques como interrogaciones en el sexo masculino, el número de la seguridad social que asegura que es "0 a la izquierda"...

Además la causa de la muerte le sirve para presentar Enter Rauw: "Bajo los efectos del alcohol, el artista conocido como Rauw Alejandro escribió un barquilleo cabrón y pensó que rompió cornflake pero cuando escuchó lo que le respondieron le subió LA PRESIÓN y no aguanto. Que en paz"

Este beef no ha sido el primero. Según varios medios internacionales, este enfrentamiento comenzó en julio de 2021 por redes sociales y con indirectas. Jhay Cortez subió una historia en Instagram donde decía "Guaya conmigo a ver". A lo que Rauw Alejandro respondió en sus historias: "Si es musicalmente guayamos, cuando pegues un tema solo".