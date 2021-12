Ausencias en el Debate Final de ‘Secret Story’: ¿Por qué faltaron Sandra Pica, Lucía Pariente y Edmundo?

Ahora sí que sí: Secret Story ha acabado. Al menos su primera edición de caras conocidas -su versión con anónimos llegará este inminente mes de enero-, después de que Sandra Pica fuese proclamada como la ganadora del premio de las esferas y Luca Onestini como el gran vencedor del reality. Pero aún quedaba el gran debate final.

Tras la última gala en la que llevaron a los finalistas de Guadalix hasta plató, se programó dos contenidos muy específicos centrados en el debate. Uno se centraría en los cuatro concursantes que llegaron a la final del concurso -Luis Rollán, Gemeliers, Cristina Porta y Luca Onestini-, mientras que el otro sería un debate en el que todos los participantes se viesen las caras de nuevo y hablasen de todo lo acontecido en la casa. Aunque muchos no esperaban que faltasen tres concursantes de lo más recordados.

Mirando a los sofás de plató, enseguida se veía la ausiencia de Sandra Pica, Lucía Pariente y Edmundo Arrocet. Aunque al principio la audiencia demandó las explicaciones pertinentes, Carlos Sobera se ocupó de ir desvelando el porqué de las ausencias a medida que sus nombres fuesen saliendo en los contenidos que tenían preparados en la escaleta. El primero en salir fue el de Sandra Pica, aunque sus razones estaban en su perfil de Twitter desde hace unos días:

Parece que la exparticipante de La Isla de las Tentaciones no se ha librado del repunte de contagios de las últimas semanas, y se ha tenido que confinar en su cuarto hasta pasar la enfermedad. Como es lógico, no pudo asistir al debate, pero no dudó en conectarse a través de videollamada para hablar de cómo consiguió la esfera que le dio los 50.000 euros o de la evolución de su relación con Julen durante las semanas en la casa.

Edmundo y Lucía Pariente

El ex de María Teresa Campos también tuvo su momento dentro del debate. Por ello, grabó un vídeo -con un cuadro de Chiquito de la Calzada de fondo, por cierto- en el que comentó estar al tanto de cómo había finalizado el concurso y de alegrarse por todos sus compañeros. De hecho, aún sin llamarle en directo, fue uno de los protagonistas de la noche cuando el presentador preguntó a Sofía Cristo sobre una hipotética relación con su madre, Bárbara Rey. Ante su ausencia, Sobera alegó que no se encontraba presente esa noche "por circunstancias de la vida que lo han impedido".

Tras ello siguió con el programa, aunque no llegó a justificar la que pudo ser la falta más polémica del debate: la de Lucía Pariente. Muchos usuarios en redes no pudieron evitar relacionar su falta con la grandísima bronca que tuvo con Jorge Javier Vázquez en la final de Secret Story. A raíz de que él la acusase de mentirosa y ella a él de "bravucón", ésta fue expulsada de plató y no se la volvió a ver en toda la noche.

Los seguidores del programa han podido comprobar que ni ella ni su hija Alba Carrillo tienen ningún problema a la hora de decir las cosas a la cara, por lo que no es descabellado pensar que se podrían pronunciar en redes sociales al respecto. Sin embargo, desde el incidente en plató no se han pronunciado explícitamente sobre lo acontecido.