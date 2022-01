Josh Cavallo, el primer futbolista profesional que confesó su homosexualidad, hace una petición a Instagram

La homosexualidad en el fútbol profesional siempre ha sido tabú. De hecho, hasta ahora no se había pronunciado ningún jugador respecto a su condición. Una situación que cambió en octubre de 2020 cuando Josh Cavallo decidió compartir públicamente que le gustaban los hombres.

El futbolista australiano profesional sabía que no iba a ser fácil, pero quiso ayudar a otros que están en su lugar y, de momento, no han tenido su valentía. Han pasado tres meses y todavía sigue recibiendo acoso e insultos en redes sociales.

“No voy a fingir que no vi ni escuché el abuso homofóbico en el partido de anoche”, empezaba escribiendo en una publicación de Instagram, “no hay palabras para decir lo decepcionado que estaba. Como sociedad, muestra que todavía enfrentamos estos problemas en 2022”.

Pero no está dispuesto a echarse atrás. “Esto no debería ser aceptable y debemos hacer más para responsabilizar a estas personas. El odio nunca ganará. Nunca me disculparé por vivir mi verdad y, más recientemente, por lo que soy fuera del fútbol”, aseguraba.

Sabe que muchos jóvenes están siguiendo su caso como un ejemplo a seguir y no quiere defraudarles. “Todos los jóvenes que habéis recibido abuso homofóbico, mantened la frente en alto y seguid persiguiendo vuestros sueños. Sabed que no hay lugar en el deporte para esto. El fútbol es un deporte para todos sin importar quién eres, de qué color eres o de dónde vienes”, reivindicaba.

Queja para Instagram

Y no se cortaba a la hora de dirigirse a Instagram: “A @instagram, no quiero que ningún niño o adulto tenga que recibir los mensajes de odio tan hirientes que he recibido. Sabía verdaderamente que al ser quien soy me iba a encontrar con esto. Es una triste realidad que sus plataformas no estén haciendo lo suficiente para detener estos mensajes”.

Tras esta denuncia y petición encubierta a la red social, ha querido también dar las gracias porque no todo ha sido malo. “Gracias por todos los mensajes positivos, amor y apoyo, que me hacen ver que superan con creces los negativos. A las personas que se acercaron después de hacer una parada en el juego. Gracias a esos fanáticos, me emocionaron. El amor siempre ganará”, terminaba diciendo.

Tanto su equipo como la liga en la que juegan ya han compartido sendos comunicados apoyándole.