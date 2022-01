The Chainsmokers anuncia ‘High’, la primera canción de su nuevo disco

La pandemia mundial provocada por el coronavirus nos privó en 2020 de poder disfrutar del nuevo proyecto musical de The Chainsmokers. El dúo anunció a comienzos de ese año que tenían en marcha su nuevo trabajo discográfico y que arrancaban la era TCS4 pero finalmente parece que no será hasta este 2022 cuando arranque. Porque acaban de confirmar la canción High, primer single de su inminente álbum.

Alexander "Alex" Pall y Andrew "Drew" Taggart ya no podrán cumplir con la tradición de publicar un disco cada año: Memories... Do not open (2017), Sick boy (2018) y World War Joy (2019). En 2020 nos quedamos sin su publicación que han ido madurando también durante 2021 y que por fin podrá ver la luz en este año.

"Hola a todos. Vamos a tomarnos algún tiempo para crear nuestro próximo capítulo en la música. Nunca hemos estado tan inspirados y estamos ya trabajando duro en TCS4 pero vamos a tomarnos un descanso de las redes sociales (excepto unas pequeñas obligaciones) para prestarle toda la atención que se merece. Esperamos que nos echéis de menos, nosotros os echaremos de menos! Estaremos por ahí (en la vida real) si sabes donde encontrarnos. No seas tímido y salúdanos si nos ves. Si no, volveremos pronto pero la próxima vez que eso pase y veáis nuestras caras por aquí significará que TCS4 estará listo... Hora de ponerse en modo álbum" escribió el dúo en sus redes sociales hace casi dos años.

High ha sido estrenada a través de un breve fragmento de apenas 9 segundos en el que, pese a ser un poco precipitado el juicio, parece que el dúo optará por un sonido más centrado en el EDM que en sus últimas propuestas más experimentales. Todo en sus redes sociales así como en su página web ha cogido un tono púrpura que seguramente sea el color predominante de la portada de su nuevo proyecto musical o de la propuesta audiovisual que acompañe a este single.

Hasta la misma tarde de este miércoles 12 de enero no existía confirmación oficial de cuándo se estrenaría esta nueva canción de The Chaismokers que habían aumentado el hype de todos sus seguidores con un breve mensaje: "¿Quién está preparado?". Su nuevo sencillo es el primer material que publican en más de tres años hablando de material inédito (hace algunas semanas estrenaron su versión del clásico de 1991 I can't make you love me de Bonnie Raitt).

Pero a través de las redes sociales de la formación han confirmado que High se estrenará mañana, 13 de enero: "El próximo capítulo ha lllegado" han confirmado en su morado perfil: "Hemos vuelto, nenxs".

¿Qué os parece el nuevo sonido de The Chaismokers?