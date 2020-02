The Chainsmokers arranca la era TCS4

La capacidad productiva y compositiva de The Chainsmokers les ha llevado a publicar tres discos en los tres últimos años: Memories... Do not open (2017), Sick boy (2018) y World War Joy (2019). Y si todo marcha como es debido, el dúo formado por Alexander "Alex" Pall y Andrew "Drew" Taggart, cumplirá con la tradición en 2020 con un nuevo trabajo de estudio.

"Hola a todos. Vamos a tomarnos algún tiempo para crear nuestro próximo capítulo en la música. Nunca hemos estado tan inspirados y estamos ya trabajando duro en TCS4 pero vamos a tomarnos un descanso de las redes sociales (excepto unas pequeñas obligaciones) para prestarle toda la atención que se merece. Esperamos que nos echéis de menos, nosotros os echaremos de menos! Estaremos por ahí (en la vida real) si sabes donde encontrarnos. No seas tímido y salúdanos si nos ves. Si no, volveremos pronto pero la próxima vez que eso pase y veáis nuestras caras por aquí significará que TCS4 estará listo... Hora de ponerse en modo álbum" escribía el dúo en sus redes sociales.

El barrido ha sido tal que The Chainsmokers ha dejado este anuncio como su única publicación para sus más de 8 millones de seguidores. La era TCS4 ya ha comenzado.

Después de un 2019 repleto de su música tendremos que esperar unos meses (solo ellos saben cuántos meses serán) para disfrutar de su característico sonido. Pese a que desaparecen de las redes, como bien comentan, seguirán ofreciendo sus actuaciones dentro de su residencia en Las Vegas.

Ver esta publicación en Instagram #TCS4 Una publicación compartida de The Chainsmokers (@thechainsmokers) el 24 Feb, 2020 a las 9:00 PST

The Chainsmokers además reveló a través de su página web varias fechas de su gira europea del próximo año. Durante octubre del 2020 visitarán países como Alemania, Inglaterra, Italia, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Francia y República Checa.

Para evitar la especulación y la reventa de las entradas de sus shows, los djs están trabajando junto a YellowHeart una plataforma que permite a los artistas establecer sus precios máximos así como garantizar que los tickets de sus shows vayan a clientes reales y no a revendedores.