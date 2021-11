Avril Lavigne estrena ‘Bite me’, primer adelanto de su nuevo disco previsto para 2022

Avril Lavigne ha vuelto a la escena musical con el primer adelanto de su nuevo disco de estudio. Bite me es la primera tarjeta de presentación de su séptimo álbum que previsiblemente verá la luz en 2022 con canciones como esta y otras que se vienen rumoreando como Love sux y Cannonball.

La solista además ha confirmado que ese año comenzará un nuevo tour mundial en el que presentará las canciones incluidas en su nueva aventura musical. Un proyecto en el que la canadiense vuelve al sonido pop-punk que la catapultó al éxito.

"Estoy jodidamente emocionada de lanzar nueva música. Me divertí mucho haciendo este disco. Esto es sólo una muestra de lo que está por venir" escribía la intérprete a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales.

En Bite me la solista se estrena bajo el sello de Travis Barker, BTA Records, con una canción con un mensaje muy directo hacia un ex que se pasó de la raya: "Oye tú, deberías haberlo sabido mejor, mejor al joder con alguien como yo. Oye tú, por siempre jamás vas a desear que sea tu esposa".

"Pasamos mucho tiempo escribiendo canciones y realizando este disco juntos, y firmar con su disquera fue como encontrar el hogar perfecto para mí y mi nueva música" ha explicado Avril Lavigne a la revista Rolling Stone tras el estreno de su nueva canción adelanto de su nuevo disco.

De momento no hay título confirmado ni fecha de lanzamiento para este esperado proyecto musical en el que además de Avril Lavigne y Travis Barker a la batería estaría implicado Marshmello en la producción tal y como publica Sonica.mx

Avril Lavigne está a punto de celebrar el 20º aniversario de su carrera musical y también el 20º de su debut discográfico (2002, Let go). Y nosotros ya estamos deseando escuchar qué es lo que tiene preparados para nosotros. Bite me es el primer paso de su nuevo álbum. Ahora solo falta por conocer qué papel jugará Marshmello en él...

Esta es la letra de Bite me:

Hey you, you should've known better,

better to fuck with someone like me

Hey you, forever and ever

you're gonna wish I was your wifey

Don't act so innocent

this was no accident

You planned this in the end

and now it's over

Say what you wanna say,

you lied and I got played

You threw it all away

and now it's over

Just face it, we didn't make it

You bit off more than you can chew,

can you taste it?

Hey you, you should've known better,

better to fuck with someone like me

Hey you, forever and ever

you're gonna wish I was your wifey

Should've held on,

should've treated me right

I gave you one chance,

you don't get it twice

Hey you, and we'll be together never,

so baby, you can bite me

Don't hold your breath

'Cause you're still chokin' on your words

Those things you said,

might be the last ones that I heard

So come pick up your clothes from the front yard

Sprinklers on burn,

the rest in the backyard

Should've had the guts just to say, "Goodbye"

Now you're going to have regrets

for the rest of your life

Just face it, we didn't make it

You bit off more than you can chew,

can you taste it?

Hey you, you should've known better,

better to fuck with someone like me

Hey you, forever and ever

you're gonna wish I was your wifey

Should've held on,

should've treated me right

I gave you one chance,

you don't get it twice

Hey you, and we'll be together never,

so baby, you can bite me

I bet you taste me on the tip of your tongue

Tip of your tongue

tip of your tongue

I fell fast when I know I should've run

Know I should've run,

know I should've run

I bet you taste me on the tip of your tongue

Tip of your tongue,

tip of your tongue

I fell fast when I know I should've run

Know I should've run,

know I should've run

Hey you, you should've known better,

better to fuck with someone like me (Like me)

Hey you, forever and ever

you're gonna wish I was your wifey (Your wifey, yeah, yeah, yeah)

Should've held on,

should've treated me right (Yeah, yeah, yeah)

I gave you one chance,

you don't get it twice

Hey you, and we'll be together never,

so baby, you can bite me