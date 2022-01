Todavía queda 'Isla de las tentaciones': los planes de Telecinco con "una hoguera en directo" y el reencuentro

La isla de las tentaciones 4 no se cerró ayer. Después de haber visto las hogueras finales de las cuatro parejas que quedaban en República Dominicana tras el abandono de Sandra Férriz y Darío Selllés en su hoguera de confrontación, Mediaset ha prometido más a sus fans.

Por primera vez en la historia del formato y después de tres ediciones anteriores, Telecinco romperá el esquema que ha seguido tradicionalmente y además de emitir el programa de 'El reencuentro seis meses después' también ha programado una "hoguera en directo" en la que la que Rosario, Gal·la, Zoe y Tania se enfrentarán a las preguntas de los colaboradores de El debate de las tentaciones.

Así, antes incluso de que podamos saber cómo se encuentran ahora mismo todos los participantes y si alguna pareja ha visto modificada su situación durante los meses que separan la grabación del reality y su emisión en televisión, podremos ver a las cuatro principales protagonistas de la edición responder sobre su paso por la isla.

Sandra Barnead en el plató del 'Debate de las tentaciones'. / Telecinco

La "hoguera en directo", como la ha bautizado Telecinco en su comunicado oficial, será el próximo lunes 17 de enero a las 22:00 horas, horario y día habitual de la emisión de El debate de las tentaciones. Después, si no hay cambios de última hora, el miércoles 20 todos los espectadores podrán disfrutar del reencuentro, un programa que, según se puede ver en las imágenes que el formato ha adelantado, se prevé tenso y cargadito de momentazos.

El debate final

Por último, si Telecinco no se guarda otro as en la manga, el lunes 24 de enero llegaría El debate final, un momento esperando por muchos en el que se podrá volver a ver a todos los participantes, incluido Darío, al que no se le ha visto públicamente desde que abandonó la isla, y Sandra Férriz, que ya estuvo la semana pasada en el plató de Mediaset mostrándose arrepentida por algunas de las cosas que sucedieron en su paso por República Dominicana incluido haber ocultado al formato que le había sido infiel a su pareja unas semanas antes de que empezaran las grabaciones.

Nuevas infidelidades y rupturas en el horizonte

Aunque todavía no sabemos nada de lo que nos queda por ver en los capítulos finales de La isla de las tentaciones, el pequeño adelanto que el equipo del programa ha lanzado nos da algunas pistas que apuntan a una posible infidelidad de Tania a Alejandro fuera de la isla —al menos eso llega a insinuar Stiven, con quien parece que la canaria ya no tiene buena relación—.

Además, hemos podido ver como Zoe y Josué han roto o al menos se encuentran atravesando una profunda crisis. Así lo manifiesta el extronista ante Sandra Barneda, a quien le cuenta que después de su paso por República Dominicana Zoe sigue siendo una novia celosa que le ha llegado a montar "pollos".

Por último, parece que entre Gal·la y Nico y Rosario y Álvaro las cosas no mejoran. La relación de los primeros tiene pinta de irreconciliable y la de los ilicitanos continúa como quedó en la isla. Todo apunta a que siguen separados pero manteniendo su cariño el uno por el otro. ¿Volveremos a llorar viéndoles en el reencuentro? ¡No podemos asegurar que no!