El rechazo de Beatriz Carvajal a volver a La Que Se Avecina en FórmulaTV y la irónica réplica de sus creadores

Las reuniones de series emblemáticas de la televisión tanto nacional como internacional están más de moda que nunca. Los Hombres de Paco, El Príncipe de Bel-Air, Friends, Sexo en Nueva York... han demostrado el poder nostálgico que tienen sobre el público. Pero no siempre todos los actores están por la labor de reaparecer ni los creadores de recuperar personajes. El último ejemplo lo hemos tenido con Beatriz Carvajal en una entrevista en Fórmula TV sobre La que se avecina.

La actriz se encontraba promocionando su regreso a Los misterios de Laura y durante uno de los tramos de la entrevista le preguntaron sobre su disposición de regresar a otras series en las que hubiera participado, como por ejemplo, La que se avecina.

"No, no, no, no, no me hubiese gustado volver a 'La que se avecina' de ningún modo. Me fui por otros motivos de ahí y no volvería. No, no. Ya te digo que no. Les deseo que sigan teniendo mucha suerte y les siga funcionando estupendamente, porque sé que los ve todo el mundo, pero yo no tengo ninguna gana de volver a estar en 'La que se avecina'" contestaba la intérprete.

Queda claro que Beatriz Carvajal no salió de la popular comedia de la manera que a ella le hubiera gustado aunque la razón sigue siendo un secreto que prefiere no desvelar: "Al personaje de Goya (Gregoria) sí, a lo que no tengo cariño es a otras cosas que no te voy a contar" explicaba al periodista.

Beatriz Carvajal fue uno de los rostros más visibles de las primeras temporadas de LQSA así como de muchos de los de Aquí no hay quien viva, del que tampoco ve el revival: "No tengo ni idea. No creo ni que se lo esté planteando la productora, porque después de 'Aquí no hay quien viva' ha habido doce temporadas de 'La que se avecina' y ya queda demasiado lejos. De hecho, hay muchísimos personajes que, por desgracia, ya no están. (...) De 'Aquí no hay quien viva' sí se podría hacer una película maravillosa".

Y además sería complicado: Gregoria murió haciendo lo que más quería. https://t.co/mt05zmIDZd — Alberto Caballero (@alber_caballero) January 12, 2022

La respuesta de los creadores de La que se avecina

"Fantasmas aquí no, Juan. ¡Fantasmas aquí, no!" fue la respuesta en las redes sociales de Laura Caballero, una de las guionistas, productoras y creadoras de la serie. La frase, como todo el mundo recordará, era una de las habituales en el repertorio de Paloma, la mujer de Juan Cuesta y presidenta en la sombra interpretada por Loles León, actriz cuyo papel también desapareció de ANHQV en las primeras temporadas.

Menos irónico y más directo fue Alberto Caballero, el otro cerebro de la producción recordando las frases de otro personaje. "Y además sería complicado: Gregoria murió haciendo lo que más quería". La frase era de Vicente (Ricardo Arroyo) en el episodio 12 de la temporada 4 cuando encontraba a Goya en el suelo tras sufrir un accidente doméstico friendo croquetas.