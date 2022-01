‘La fama’ de Rosalía y The Weeknd alcanza el Nº1 de LOS40

Ella es hoy por hoy nuestra artista más internacional y él una superestrella en todo el mundo. De su unión no podía salir sino un gran éxito y eso es lo que ha sido La fama, la canción que han grabado a medias Rosalía y The Weeknd y que desde este sábado 15 de enero es número uno de LOS40. Accede a la primera posición desde el #3 y tras nueve semanas en lista.

ROSALÍA - LA FAMA (Official Video) ft. The Weeknd

Estrenado el 11 de noviembre, La fama es una bachata electrónica que supone la segunda colaboración de Rosalía y The Weeknd, que antes unieron talentos en el remix de Blinding lights. Entre ambos ha surgido una gran amistad; prueba de ello es que, como confesó Rosalía en LOS40 Music Awards, Abel Tesfaye le ha pedido canciones para grabar un disco entero en castellano. Sabemos que La fama formará parte de Motomami, el esperado tercer álbum de Rosalía: el título está en el track list oficial del disco que la de Sant Cugat del Vallés hizo público el pasado 28 de diciembre.

La fama es el segundo número uno para la catalana, quien lo consiguió por primera vez en septiembre de 2018 con Yo x ti, tú x mí, su dúo con Ozuna (tema regresaría a lo más alto ese octubre). El canadiense está más habituado a conquistar la posición de honor, ya que en 2020 y 2021 lo logró con Blinding lights (canción que ostenta el récord histórico de permanencia: 66 semanas), In your eyes y Save your tears. Ahora juntos en La fama reinarán en la lista esta semana de enero. ¡Enhorabuena!