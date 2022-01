Blas Cantó recuerda a su padre en Instagram y todos comentan lo mismo: ¡como dos gotas de agua!

Cuando pierdes un ser querido, sientes que también lo hace una parte de tu alma. Sientes que te falta algo y que, además, no tienes un lugar para encontrarlo. Con el tiempo, muchas personas acaba aceptando esta pérdida y convierten el dolor en recuerdos bonitos que han compartido con esos que ya no están.

Blas Cantó ha demostrado desde mayo de 2020 que es una persona fuerte. Y es que decir adiós a un padre no debe ser fácil. Él ha ido demostrando poco a poco que la música se ha convertido en esa herramienta que le ha ayudado a sanar sus heridas. Esto, por supuesto, no quiere decir que lo haya olvidado.

Prueba de ello está en su cuenta de Instagram. El artista ha querido recordar al hombre que le dio la vida con unas imágenes divertidas. La descripción que las ha acompaña son dos emojis: el de la mano haciendo el símbolo de rock y el de unas estrellas.

Como era de esperar, el cantante ha recibido el apoyo de sus seguidores. Pero si hay algo en lo que todos coinciden es que Blas y su padre son dos auténticas gotas de agua. "Dios de mi vida, pensaba que eras tú", dice Carlos Baute entre los comentarios. "Idénticos!!!", añade una fan. "Sois clavaditos", dice otra seguidora.

En las fotos, el padre de Blas aparece en su época en el que entonces era el Servicio Militar Obligatorio, más conocido como "La mili". Tal es el parecido que algún que otro seguidor ha creído que es Blas el que aparece en las imágenes. "Oh dios mío. ¿Blas estuvo en el Ejército?", pregunta sorprendida una seguidora extranjera.

Otra prueba de que el murciano ha convertido su dolor en bonitos recuerdos es la publicación que nos regaló para su 30º cumpleaños. "Hoy, un amigo me ha dicho una frase que vio hace poco: “Aquí no se llora más”. Y si lo hacemos, que sea de emoción. Lloremos de la risa. El cambio está en ti. Aquí y ahora. La vida gira rápido. Y si estás pasando un mal momento, ten presente que “todo pasa”. ", dice en la descripción. Una lección que no dudamos que se la ha tomado al pie de la letra.

Y tú, ¿le ves parecido a Blas con su padre?