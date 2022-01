Itziar Ituño revela que Lisboa, su nombre en ‘La Casa de Papel’, no era el que habían pensado para ella

Uno de los grandes acontecimientos televisivos de los últimos coletazos de 2021 fue, sin duda, la temporada final de La Casa de Papel. Este fenómeno con sabor español que pudimos disfrutar en Netflix puso el punto y final a casi un lustro de emociones fuertes delante de la pequeña pantalla.

Tras la conclusión de la serie, han sido muchos los miembros de la producción quienes han hablado sobre aspectos que cualquier fan se moría por saber. La última en hacerlo ha sido Itziar Ituño, que interpreta a Raquel Murillo, conocida por todos como Lisboa.

La actriz respondió a numerosas preguntas en una convención en París, The Hold Up Gang: Panel, entre las que se incluyó uno de los grandes misterios de la serie: ¿Cómo eligieron las capitales sus creadores?

En el caso de Itziar, resulta que el nombre de Lisboa no era el que habían pensado para ella. "Una vez en una entrevista me pidieron que eligiera la capital de un país y elegí Lisboa", confesó la actriz.

"Me cambiaron el nombre y me llamaron Lisboa, como yo había elegido. Creo que dudaban entre dos, entre Lisboa y Lima, pero al final eligieron Lisboa. Pero luego, pensando en ello, pensé: '¡Debería haber elegido Bilbao, ya que soy de allí!'. Pero bueno, me encanta Lisboa", dijo la estrella de La Casa de Papel, sacando así a la luz que Álex Pina, creador de la serie, junto a su equipo tenían otros planes geográficos para ella.

No habrá más temporadas, pero sí un spin off

"El atraco ha llegado a su fin, pero la historia continúa". Así anunció la plataforma de streaming que el mundo ficticio de monos rojos y caretas de Dalí aún no había dicho su última palabra. No habrá más temporadas de La Casa de Papel, eso está claro, pero sí un spin off centrado en uno de los personajes más queridos por los fans.

Se trata de Berlín, interpretado a las mil maravillas por el vigués Pedro Alonso. Esta serie que llevará el nombre de la capital de Alemania llegará en 2023 a Netflix y explorará el pasado del hermano de El Profesor (Álvaro Morte) y de cómo se convirtió en el astuto ladrón que conocimos junto a Úrsula Corberó, Itziar Ituño y compañía.

De esta forma, todos los fans de la banda de atracadores más famosa de la televisión seguirán teniendo buenas dosis de acción y tramas llenas de delincuencia de la mano de Berlín.