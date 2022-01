Rammstein versionará ‘Entre dos tierras’ de Héroes del Silencio

Ya han pasado más de 30 años desde que Entre dos tierras llegó al Nº1 de LOS40 y se convirtió en el clásico más importante de Héroes del Silencio. Sin embargo, este himno que cantaba Bunbury con su grupo vuelve a estar de actualidad gracias a una versión que está a punto de llegar y que, estamos seguros, será un bombazo.

Rammstein es la banda de rock que incluirá una versión de Entre dos tierras en su próximo disco. El grupo alemán de Till Lindemann siempre se ha declarado fan de Héroes del Silencio, y es que estos se hicieron enormemente conocidos en Centroeuropa a lo largo de los años 90.

La noticia ha sido confirmada por Bunbury, que ha subido a sus redes sociales un fragmento de la información. Además, el guitarrista de la banda, Juan Valdivia, se ha pronunciado al respecto. "Es un grupo cañero y nos alegramos mucho de que la canción les guste hasta el punto de hacer una versión. Tuvimos cierto impacto en Alemania y supongo que de ahí viene la cosa".

El músico ha confirmado también que ha podido escuchar la versión y que es en español, con la letra original: "Me la mandaron y les ha quedado muy bien ¿Qué si me choca que sea en español? No, hombre, cantan en español en Alemania. Nosotros hicimos lo mismo hace treinta años".

Héroes del Silencio - Entre dos tierras (LOS40 25 Aniversario 1991)

Entre dos tierras fue el tema que abrió su segundo disco, Senderos de traición, todo un clásico del rock español. Con él consiguieron crear una introducción poderosa, contagiosa, en la que se la batería de Pedro Andreu se fusionaba perfectamente con los solos de guitarra de Valdivia y la voz de Bunbury. El disco llegó a ser número 1 en España y se coló clandestinamente en Alemania, llegándose a emitir en las radios underground del país suponiendo el arranque del éxito de Héroes del Silencio en este país y en Europa.

Lo cierto es que las letras de las canciones de la banda nunca fueron demasiado fáciles de interpretar. Entre dos tierras, al igual que escucharíamos luego en Maldito duende o Hechizo, están rodeadas de esa atmósfera oscura, enigmática, sombría. Algunas interpretaciones hablan de las drogas, aunque otros hablan de una declaración de intenciones de la banda posicionándose como dueños de un sonido y un estilo muy personales.

La banda alemana Rammstein graba una versión de 'Entre dos tierras' y proclama de nuevo su devoción por Héroes del Silencio - https://t.co/qh4VSkmgQOhttps://t.co/uzf9uiRI0s pic.twitter.com/OUWYu3u5Hu — Enrique Bunbury (@bunburyoficial) January 21, 2022

En la biografía de Enrique Bunbury escrita por Josep Blay Boque, llamada Lo demás es silencio, se clarifica esta cuestión: "Entre dos tierras es una lucha interna, la duda ante la decisión vital de gran importancia, apostar por ser uno como es, como quiere ser, o como debe ser. Bunbury sintió como músico y melómano en su propia piel ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a vender su obra para llegar a la cima?".

El estreno del nuevo álbum de Rammstein está planeado para el primer semestre del 2022. Seguramente lo publicarán antes de iniciar su gira, que empieza el 15 de mayo en Praga y termina el 4 de octubre en Ciudad de México.