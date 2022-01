La durísima rutina de Miguel Ángel Muñoz para superar sus problemas de espalda

Obviamente no a todo el mundo le funcionan los mismos remedios. Pero por si a alguien sí le sirve, Miguel Ángel Muñoz ha compartido su rutina de ejercicios diaria desde hace algunos meses en los que comenzó a sufrir problemas en la espalda.

Todo ello motivado por varias hernias discales cervicales de las que ya os hemos hablado en otras ocasiones. "Ahí debería estar hoy mirándote o haciendo el pino 🤸🏻‍♂️ 👀 como cada año en uno de los fines de semana más divertidos del año! Pero la hernia discal cervical y la precaución por no contagiarme me tienen recluido en #Madrid pasando el verano más raro de mi vida... 🤷🏻‍♂️ Pues nada, a recuperarme y disfrutarlo como si estuviera en #Ibiza o #Formentera 😊" escribía el actor en su perfil oficial de Instagram".

Desde ese momento, MAM comenzó a hacer una firme rutina de ejercicios que le han ayudado a sobrellevar el dolor tal y como ha confirmado con su última fotografía en las redes sociales (aunque la foto es anterior a este momento).

"La gran noticia de la semana fue que mis hernias discales cervicales han pasado a llamarse protusiones 🙌🏼 Esto “NO” significa que no siga teniendo dolor continuo, que pueda hacer todos los deportes que me divierten y que ya esté recuperado del todo. Pero si, que el esfuerzo de llevar más de año y medio nadando una media de 5 días a la semana y entrenar otros 4-5 está dando sus frutos! 🙌🏼" confirmaba Miguel Ángel Muñoz en su perfil.

"Obviamente gracias a un montón de personas que me ayudan como @evelynegm @lozano.fit @fnotrainer en @metropolitangym @josebandera u el equipo de natación de @gofit_es y el apoyo moral de toda la gente que me valora el tremendo sacrificio que es. 🙏🏻 Gracias a todos y a la vida! Cuelgo esta foto de postuero para ver si pronto vuelvo a estar así en forma como cuando me retrató @bernardodoral y para que mi querida @cucaescribano_actriz se ría un poco en nuestro próximo ensayo de @sindrome_del_copiloto 😂 Ella sabe bien porqué lo digo!" confesaba en las redes.

Como decíamos, a Miguel Ángel Muñoz le ha venido muy bien este ejercicio que le tiene centrado en su recuperación durante casi todos los días de la semana. "Y ya aprovecho la #propaganda como dice @soylatatareal de los #sixpack para deciros que aún podéis ver #100DIASCONLATATA en los cines (ojo 5 semana ya) y que el@martes a las 22:40 os esperamos @elenariveraofficial y yo en @rtve con #Sequia" bromeaba el actor.