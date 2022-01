Los Principales de Bryan Adams: la playlist con todos sus éxitos en LOS40

Es uno de los artistas internacionales más importantes del momento. Bryan Adams ya tiene preparado un nuevo disco, So Happy It Hurts, que verá la luz el 11 de marzo. Pero antes, vendrá a Madrid y Barcelona con dos conciertos que serán las primeras citas de un músico de estas características en nuestro país. Después de cuatro sólidas décadas de carrera, Bryan Adams tiene grandes éxitos y giras a sus espaldas. Su directo enérgico y emocionante hará las delicias de todos los fans, que llevan años vibrando con éxitos que han marcado toda su trayectoria.

En LOS40 Classic hemos hablado con el canadiense para saber más acerca de la composición de sus nuevas canciones, de sus artistas españoles favoritos o se sus hábitos de vida.

A lo largo de su larga trayectoria, Bryan Adams ha conseguido, por el momento, ocho Nº1 en la lista de LOS40. Aunque la primera en conseguirlo fue Everything I Do (I Do It For You), en octubre de 1991 de la mano de la película Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, con Kevin Costner, el primer éxito que tuvo en los Principales data de 1983 y fue Cuts like a Knife.

Además de sus canciones como solista, no faltan en este grupo de Principales sus colaboraciones más celebradas, como con Rod Stewart y Sting en All For Love, con Tina Turner en It's Only Love o aquella otra canción de película con la guitarra de Paco de Lucía para el film Don Juan Demarco, que también fue Nº1 en el verano de 1995.

Como tesoros más escondidos encontramos su dueto junto a Ronan Keating en el 2000, dentro del debut en solitario del irlandés, antes en Boyzone, o When The Night Comes, un éxito de Joe Cocker en 1989, en el que Bryan no solo ayudo en la composición sino en el que también tocó la guitarra.

Otra faceta musical más desconocida del rockero canadiense fue su alianza con el productor de música dance Chicane, con el que obtuvo algunos éxitos en pistas de baile, entre ellos este Don't Give Up que llegó al puesto 9 de LOS40 en julio de 2000.

