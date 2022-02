¡Que arda todo! Aquí estoy yo.

La reina, la dura de roer, un tractor de los caros

El mundo enloquece con esta fiesta (foliada).

Si tengo un problema, no será de dinero

Hago enloquecer a todos los tíos

Siempre la primerita, tengo muchas tierras en la Habana

Le doy un meneo de los buenos al culo...

...Y lo tengo con el móvil echando fuego

Por Ribadeo

Y no se confundan, señoras y señores,

Yo siempre estoy preparada para lo que me echen, básicamente

Soy bárbara

Imitaciones, en la feria de San Cosme

Y si no me crees, ponte ahí delante

Dale a grabar

Pero quítale gas, gas, gas, gas, gas...

Estás embobado con mi culo

Se te hizo la boca agua, agua, agua, agua

Ojo que voy derechita al suelo, lo, lo, lo

Si quieres, arrasamos con este baile

Te vuelves loco, eh, chaval

Dale a grabar, pero quítale gas

Te gusta todo de mí

Endulzo tu cara con la miel de las orejas (filloas)

Dale carajo, que esto empieza.

Mira que yo no paro, chaval

Prueba este vino de la casa

Animalito, to, to, to

Repite conmigo pa, pa, pa

Y no seáis repugnantes,

Yo siempre estoy preparada

para lo que me echen, basicamente