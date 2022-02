Beatriz Luengo y Yotuel Romero recrean una fotografía de una famosa pareja para la portada de ‘GPS’

Beatriz Luengo y Yotuel Romero están más que enamorados y han decidido compartir su historia de amor en su próxima canción, GPS, que verá la luz este 3 de febrero. Poco a poco van desvelando detalles de este proyecto tan personal y especial para ellos.

Ya hemos podido ver la portada del single que no es otra cosa que la recreación de una conocida fotografía de una de las parejas artísticas más reconocidas.

“Siempre inspiración Gala y Dalí. Dalí y Gala ❤️ Detrás de un gran hombre… Detrás de una gran mujer… Nunca DETRÁS siempre AL LADO, porque no existen muros con ladrillos en zigzag solo ladrillos alineados fuertes por donde no entra la luz ni el ruido #mimuro @yotuel GPS 📍”, compartía la cantante que no ha dejado pasar la oportunidad de hacer hincapié en la igualdad con la que entiende el amor.

Los dos cantantes se han convertido en los pintores y no han escatimado en detalles, incluso el icónico bigote del maestro que ahora luce el cubano.

Una segunda historia de amor

Como ya anunciaron, esta canción llegará acompañada de una segunda historia de amor que no es la suya. Han aprovechado este lanzamiento para darle la oportunidad a una pareja con una historia de amor potente, de cumplir un sueño.

Compartieron el primer capítulo que nos permitía conocer a Alex, un ex marine norteamericano que aprendió español para conquistar a la mujer de sus sueños. La mala salud del padre de su novia ha complicado su relación, pero ahora, podrá cumplir su sueño de pedirle en matrimonio de una manera bonita.

Ya hemos podido ver el segundo capítulo en el que todavía no hemos conocido a la afortunada, pero sí hemos podido ver cómo el futuro prometido se arregla para la ocasión.

Nos queda ver el desenlace que llegará con esa nueva canción que Beatriz y Youtuel lanzan tan solo unos días antes de San Valentín.