Rosalía saca su lado más motero en ‘Saoko’ este 4 de febrero

Rosalía sigue desgranando paso a paso las canciones incluidas en su tercer álbum de estudio, Motomami. De momento hemos escuchado al completo La fama, la bachata que compartió con The Weeknd, y adelantos de canciones como Saoko o Hentai.

Tres adelantos y un solo single aunque eso va a cambiar el próximo 4 de febrero, es decir, este viernes. Así lo ha confirmado la artista ca.alana a través de su perfil oficial en las redes sociales: "SAOOOOKOOOOO 4 FEB este viernes 🛣️🌉🏍️🏍🏍🏍🎀🎀🎀🎀".

En el adelanto de 20 segundos que ha subido a sus perfiles, Rosalía saca su lado más motero, ese que ya nos sorprendió y nos disparó la temperatura cuando mostró la portada de su esperado nuevo disco llevando un casco de moto y nada más.

Y no es la primera vez que hemos visto a Rosalía montarse en un vehículo. Hace apenas unos días la intérprete aseguraba que se había bajado de un tanque para el nuevo formato Chillin Island en el que ha dado rienda suelta a su lado más rebelde en esta serie que se puede seguir en HBO Max.

La catalana ya había subido 30 segundos de esta nueva canción de Motomami. Un tema de sonidos urbanos que nos recuerda a la Rosalía de Autocuture que a la de El Mal Querer. La letra de lo que hemos podido ver y escuchar dice "Saoko, papi, saoko. Saoko, papi. Cuando los cubitos de hielo, ya no son hielo, se congela uno. Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de día, eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confía y ardió. Yo soy muy mía, yo me transformo. Las mariposas, yo me transformó. Mi traje de Dragqueen, yo me transformo. Lluvia de estrellas, yo me transformo".

Como ya os contamos en LOS40, Saoko tiene un significado claro y que está muy relacionado con la música. El término recoge todas estas sensaciones que hacen que una canción nos haga movernos y bailar. Además, también hace referencia al ritmo llevado por el tambor.

Por su fuera poco, Rosalía también hace homenaje a uno de los reyes del reguetón: Daddy Yankee. El cantante estadounidense lanzó el tema llamado Saoco junto a Wisin en 2004. De hecho, Rosalía homenajea el estribillo de esta canción en el principio con "Saoko, papi, saoko". Y es que es el mismo verso que dice el coro en el tema de 2004.