Lolita y Elena Furiase son positivas en covid-19 sin haberse visto y comparten su confinamiento en redes

Elena Furiase ha dado positivo en covid-19 y lleva varios días confinada. Como tantas miles de personas en nuestro país porque, aunque las cifras bajan, todavía hay muchos contagiados.

Al tercer día del diagnóstico decidió hacerlo público a través de un vídeo en sus redes sociales donde explicó que, pese a que cree que su hijo ha sido el que la ha contagiado, tanto él como su marido han dado negativo.

“Estamos bien, yo estoy bien”, aseguraba dejando claro que tanto su ginecóloga como su médico le están haciendo un seguimiento de la evolución. Entre los síntomas que tiene hay un dolor en los labios “que es lo que peor llevo”.

Diario de una contagiada

Ya anunciaba que iba a ir compartiendo el diario de una embarazada con covid, de Ómicron, más específicamente. Tras ella, ha informado que su madre también ha dado positivo, aunque ella no ha podido ser la que le ha contagiado porque hacía quince días que no se veían.

Lolita ha compartido un vídeo y unas palabras en redes para informar de su estado: “Buenas tardes, soy positiva, llevo unos días así, los primeros malos, ahora voy mejorando, estoy en mi casa, me he ido salvando estos años pero al final lo he pillado como cualquiera, el COVID no entiende de trabajos, ni de razas, ni edades, ni apellidos ni profesiones, ni de religiones ni de sexualidad, es un bicho que está y seguirá, paciencia lolita, me digo a mi misma, paciencia, cuando se va la oscuridad llega la luz, y la luz está llegando”, compartía el pasado viernes.

No faltaban mensajes de apoyo de sus amigos y seguidores.

Toñi Moreno: Vamos amiga !!!! Has podido con bichos peores

Itziar Castro: Mucho ánimo

Iván Sánchez: Ánimo Loliiiiii ❤️❤️

Antonio Banderas: Cuídate amiga!!!

Niña Pastori: Tq !!! Ponte buena ya !!!💜🙏

Pastora Soler: Que te sea leve Preciosa! Y a cuidarse! Un abrazo ❤️

Diana Navarro: Te mando besos curativos. Toma mucha agua

Alfonso Bassave: Eso tú te lo quitas en nà amore 💪🏽♥️

Esther Arroyo: Ya estás mejor inmunizada que con la vacuna 😉💪🏽❤️

Silvia Abascal: Recuperaci❤️n @lolitafoficial!

Bibiana Fernández: Que pase pronto mi vida, que coraje, yo también voy salvándome pero vivo como Guzmán el bueno encerrada en la fortaleza 🙏🏻🥰🥰🌺🌹

Conectadas y mejorando

Las dos han estado activas en redes estos días de encierro. En cuanto a Elena, sus seguidores han querido saber qué síntomas son los que tiene. “Dolor de garganta a full, dolor de cabeza, un poco, cada vez menos y la nariz, no pasa nada, esto está completamente tapado, pero es verdad que cada día un poquito mejor”, explicaba.

Tienes sus momentos, aunque está claro que todo va a mejor. “Reconozco que anoche tuvo algo de ansiedad, un poco, ya pensé yo que me estaba ahogando. No, respiro muy bien y me hago la saturación de oxígeno en sangre cada dos por tres”, compartía.

Elena Furiase aclaró cómo se encuentra tras haber dado positivo en Covid. (Fuente: Instagram) pic.twitter.com/adafjewodm — Show España (@ShowEspana) February 5, 2022

Desde aquí les deseamos lo mejor a ambas.