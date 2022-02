Ed Sheeran nos muestra el teaser de ‘The Joker And The Queen’ y esto es lo que ha sorprendido

Los fans de Ed Sheeran y Taylor Swift no pueden más. Están ansiosos de que llegue este viernes 11 de febrero para poder escuchar (por fin) el remix de The Joker And The Queen. ¡Pero esto no es todo! También llegará este viernes su videoclip oficial y llega con una novedad que ha sorprendido a todo su fandom.

Como bien sabemos, a los artistas le gustan jugar con la creatividad de sus fans y por eso han ido dejando una serie de pistas que los swifties y los sheerios no han dudado en resolver. Primero, Ed lo hacía con la firma de unos CD's con la portada de un comodín y una reina rubia. Después, se encontraban evidencias en los créditos del lyric video de The Joker and The Queen.

Sin embargo, no ha sido hasta el pasado 8 de febrero, durante la celebración de los BRIT Awards cuando el británico confirmaba lo esperado: este viernes 11 de febrero llegaría el gran remix. Sin duda, el hype por su contenido sigue en aumento tras la publicación del teaser del tema. Y, como hemos dicho anteriormente, los seguidores se han sorprendido con un detalle del video musical.

"Son los niños de Everything Has Changed"

En los primeros segundos del clip, se muestra dos historias diferentes pero a la vez interconectadas. Y esto se comprueba a partir de los cuatro segundos cuando vemos cómo los personajes miran una fotografía muy especial. ¡Y qué casualidad que sea la misma!

No obstante, los fans de ambos artistas tienen un ojo de águila muy potente y no iban a tardar en realizar sus investigaciones: "Son los niños de Everything Has Changed", "¿No son los actores de Everything Has Changed?" o "Espera... no serán los niños de Everything Has Changed?" son algunos de los comentarios que se han repetido muchas veces.

Y sí, son aquellos niños de la canción de Taylor junto con su amigo Ed. O al menos están representando a los niños del mismo tema. Pero esta vez llegan a The Joker and The Queen 9 años después, cuando los niños ya han crecido y, quién sabe, si para reencontrarse.

En 2013, se publicó Everything Has Changed, una de las grandes colaboraciones que tienen Taylor y Ed y que se incluía en el disco Red de la estadounidense. Respecto a su filme, se recreó una historia de amor de unos niños, pero terminó "acabándose" por motivos desconocidos. Ahora tendremos que esperar para ver si la pareja de niños (ya crecidos) se vuelven a enamorar en The Joker and The Queen.