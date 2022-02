¿Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Goya 2022? De ‘El Buen Patrón’ a ‘Las Leyes de la Frontera’

Con el palmarés de los Premios Goya resuelto, ahora se distinguen dos tipos de personas: los que han ido a la gala con los deberes hechos y los que aún no han visto algunas de las películas más premiadas. Títulos como El Buen Patrón, Las Leyes de la Frontera o Maixabel ahora son de lo más comentado, pero afortunadamente hay manera de verlas.

Gracias a su reestreno en salas o las plataformas de streaming que las albergan, cualquier espectador podrá ver los grandes títulos que han arrasado en esta entrega de premios. A continuación te dejamos una lista de las películas galardonadas y dónde verlas:

Las leyes de la frontera

Mejor guion adaptado, Mejor actor revelación para Chechu Salgado, Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peluquería y Mejor dirección artística. La película de Daniel Monzón tenía menos nominaciones que otras, aunque ha acabado siendo una de las grandes triunfadoras de la noche llevándose hasta cinco cabezones.

Y eres usuario de Netflix, estás de enhorabuena: esta súper producción lleva tiempo disponible en el catálogo de la plataforma de streaming. Si en su momento te perdiste la historia de Nacho y su coqueteo con la delincuencia setentera de Gerona, puedes buscarla dentro de tu aplicación.

El Buen Patrón

Ha roto el récord de nominaciones con veinte, aunque ha acabado tan solo con seis premios. Aun así, entre ellos se encuentra el de Mejor guion original y Mejor dirección para Fernando León de Aranoa, así como el de Mejor interpretación masculina para Javier Bardem -el sexto Goya de su carrera. Por si fuera poco, también se ha llevado Mejor montaje y Mejor música original… ¡Hasta el de Mejor Película!

La película se estrenó el pasado mes de octubre, aunque no cabe duda que los cines volverán a acogerla después de proclamarse como la gran triunfadora de la noche de los Goya. De momento no parece haber planes para que la acoja una plataforma, por lo que el único modo de verla será en la gran pantalla o bien en Filmin a partir del 15 de febrero.

Maixabel



La interpretación, sin duda, ha sido el punto fuerte de Maixabel. Blanca Portillo y Urko Olazábal han sido dos de los grandes afortunados de la noche que se han llevado un premio a casa gracias a sus papeles en esta historia basada en hechos reales.

Se emitirá en Movistar + el 13 de febrero, por lo que estará disponible en su catálogo desde entonces.

Mediterráneo

El drama real de la organización Open Arms que refleja en la gran pantalla Mediterráneo ha conseguido Mejor dirección de fotografía, Mejor dirección de producción y Mejor canción original para María José Llergo. Sus demás nominaciones han ido a parar a otros competidores, aunque el triplete que se lleva a la historia seguro que le da la visibilidad que necesita una historia tan importante como la que cuenta.

La película se estrenó el pasado 7 de octubre, aunque ya está disponible en Movistar +.

Libertad

La película de Clara Roquet le ha valido su primer Goya como directora, además del premio a Nora Navas por su papel. Antes de su paso por los premios se decidió reestrenarla en varias salas de España, aunque en marzo llegará a Movistar +.

Madres Paralelas

No, no se ha llevado ningún galardón, aunque no deja de ser una de las apuestas más fuertes para los Premios Oscar 2022. Ya sea por la dirección de Pedro Almodóvar o la interpretación de Penélope Cruz -en los premios españoles también se reconocían con nominaciones los de Milena Smit y Aitana Sánchez Gijón-, lo último del director más internacional de España es algo que cualquier cinéfilo querrá ver.

Como compensación al disgusto de los Goya, todos los que quieran ver qué les pasa a las Madres Paralelas de Almodóvar lo podrá hacer desde ya mismo en Netflix, coincidiendo con el final de la gala.