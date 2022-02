Karol G celebra su 31 cumpleaños con el hit de ‘Mamiii’, un look potente y nuevos cambios en su vida

Karol G está de celebración. La colombiana cumple 31 años este lunes 14 de febrero y no podía celebrarlo de la mejor manera. El 2022 tiene pinta de ser su año redondo, tras el éxito de su reciente colaboración con Becky G para lanzar Mamiii, la cantante se encuentra en el mejor momento de su vida.

Hasta hace poco, la intérprete de Don't Be Shy compartía en su Instagram que se dedicará a cuidar su imagen: "Me iba a comer ese postre, pero no, no me lo voy a comer, porque ese cuerpo de verano ni lo vamos a ver ni nos lo van a mostrar; lo vamos a tener y nos lo van a aplaudir", decía entre risas Karol.

Karol G asistiendo al show de la Super Bowl el 12 de febrero de 2022. / Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images

Sin embargo, su figura sigue siendo sorprendente y esto se pudo ver el pasado 12 de febrero, cuando Karol asistía al show de la Super Bowl. Ese día fue captada por los paparazzi y fue inevitable deslumbrar con su outfit de lo más potente: un mini vestido negro y transparente que dejaba ver su ropa interior y, como no, su gran figura. Además, combinó su look con un bolso pequeño de color rojo, gafas y tacones negros. ¡Estuvo increíble!

Borrón y cuenta nueva

Como bien hemos dicho anteriormente, la Bichota estrenó Mamiii junto a su compañera Becky G para regalarnos un tema que canta al rechazo de la toxicidad. Muchas personas pensaron que Karol aprovechaba su parte de la canción para lanzar indirectas a Anuel AA. Pero es que es imposible no pensarlo, puesto que el boricua presume de una relación mediática con Yailin 'La más viral' e incluso hablan ya de matrimonio.

Sea lo que sea, la colombiana demuestra a todos sus seguidores que se presentan nuevos cambios en su vida. A principios de febrero, tanto Karol como Anuel se borraban los tatuajes que se hicieron juntos cuando eran pareja. ¿Simboliza que han pasado página? Es muy probable que sí.

La cantante tampoco ha publicado imágenes para saber cómo ha celebrado o está celebrando su cumpleaños, aunque sí lo anunció horas antes por twitter muy entusiasmada: "MAÑANA CUMPLE AÑOS LA BICHOTA!!!". Quizás, esta vez prefería algo más íntimo. ¡Felicidades Karol G!