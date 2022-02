La nueva expulsada de ‘Secret Story 2’ se va con una dura confesión: “No sabes lo mal que lo he pasado”

La pasada semana en Secret Story 2 fue catastrófica en cuanto a nominados se refiere. Más allá de los cinco nombres que salieron a causa de las votaciones entre compañeros, dos participantes salieron directamente nominadas a causa de una penalización disciplinaria por parte del programa. Un castigo que seguro habrían tratado de evitar a toda costa si hubiesen sabido cómo acabaría.

Tras una semana de salvaciones, tan solo Adrián, Nissy y Brenda conservaban su estatus de nominados. A falta de unas horas de conocer al expulsado o expulsada oficial, Carlos Sobera comunicaba a los tres cuál sería el primero que se saldría de la posibilidad de dejar el concurso. El salvado de la noche fue Adrián, que fue el que menos votos por parte del público recibió de los tres.

Unos votos que, dicho sea de paso, lograron récord absoluto de participación: se sumaron más de 900.000 votos recibidos durante toda la semana. Con esta información, el momento previo a la expulsión se vivió de lo más intenso, aunque finalmente el programa comunicaba cuál de las dos tendría que abandonar esa misma noche La Casa de los Secretos:

¡El público ha decidido que Brenda sea la expulsada esta noche! ¿Os lo esperabais? #SecretGala5 pic.twitter.com/gV8GmNGQQr — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 17, 2022

Brenda se convertía en la nueva expulsada de Secret Story 2 con el 56'4% de los votos, ante una Nissy que trató de evitar triunfalismos y se guardó la euforia que debió sentir en el momento. Un hecho bastante insólito, sobre todo teniendo en cuenta la tensión que se vivió durante toda la noche. Y es que, momentos antes de la eliminación, ambas pasaron de la bronca a la reconciliación.

Al igual que el resto de la casa, Brenda ha vivido de manera muy dura la semana a causa de la soberbia de Nissy. Llegando a llorar en el cubo, la madrileña llegó a decir que no podía más por su actitud. La melliza de Laila, por su parte, explicaba que todo tenía una justificación muy curiosa: "Es mi persona y mi carácter. ¿Soy un poco dramática? Pues sí, porque entra en mi carácter. Rabietas, que son unos rabietas porque ven que soy especial. Soy única en mi especie", ha contado durante la semana.

Sin embargo, la expulsión de la barrendera ha relajado el ambiente y ha provocado que ambas consigan la redención por su actitud. "En el fondo de mi corazón te tengo algo de cariño. Te pido disculpas si alguna vez te he hecho sentir mal", empezaba su disculpa Nissy. Brenda, por su parte, también contestaba en el mismo tono, confesándole que "eres buena niña pero ese pronto hace daño, aunque no lo creas. Te entiendo más de lo que piensas, pero no sabes parar".

Ambas llegaron a la conclusión de que no podían convivir a causa de su fuerte carácter, por lo que su despedida no fue demasiado violenta. Aunque ante la expulsión de Brenda, es muy probable que Nissy acabe reforzando la seguridad de sus apoyos fuera de la casa. ¿Seguirá diciéndole a sus compañeros que los arrastrará a la expulsión, o le habrá servido como cura de humildad?