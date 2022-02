Kanye West anuncia el listado de canciones de Donda 2 y pierde 2 millones de dólares por hacerlo

A estas alturas de la película, decir que Kanye West ha vuelto a protagonizar una polémica podría no ser ni noticia. Pero la decisión de YE, que así es como se hace llamar ahora, ha levantado ampollas dentro de la industria musical e incluso entre sus propixs seguidorxs. El rapero ha anunciado el listado de canciones de Donda 2 y hacer ese anuncio le habría costado 2 millones de dólares.

Y no es que la publicidad en los medios o en las redes haya disparado sus precios. Es que la decisión del músico de no permitir que su disco se pueda escuchar en ninguna plataforma de streaming ha hecho que Apple haya retirado un patrocinio de 2 millones que tenía firmados con el intérprete.

Aunque si tenemos en cuenta el impacto mundial que está teniendo el anuncio de las 22 canciones que formarán parte de Donda 2 es probable que Kanye West recupere esos 2 millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos. Aunque en realidad, la cifra según él es aún mayor.

YE tiene clara su decisión y la ha explicado de forma muy precisa en varias publicaciones cuya duración ha sido efímera porque ya las ha eliminado: "Donda 2 solo estará disponible en mi plataforma, Stem Player. No en Apple, Amazon, Spotify o YouTube. Hoy, los artistas solo obtienen el 12% del dinero que gana la industria. Es hora de liberar a la música de este sistema opresor. Es hora de tomar el control y construir el nuestro. Vaya a stemplayer.com ahora para reservar".

"No sé que es lo que va a pasar pero sí sabía que tenía que hacer algo. Después de 1 discos y de estar bajo 10 contratos, he perdido cien millones de dólares del acuerdo con Apple. Nadie puede pagarme para que me falten al respeto. Nosotros ponemos nuestro propio precio a nuestro arte" continúa explicando Kanye West. Las compañías tecnológicas hacen que la música sea prácticamente gratis y si no tienes merchandising o no giras no comes. Jay-Z hizo Tidal y los medios le atacaron. Bien, en palabras de mi gran hermano: venid a por mí. Estoy deseando morir de pie porque no quiero volver a vivir de rodillas. Dios, por favor, ayúdame. Esta compañía me pertenece al 100% así que no tengo que pedir permiso".

Más allá de la decisión creativa de mostrar su trabajo en las plataformas que más le convengan o incluso de la decisión empresarial de forzar a la industria a reequilibrar el reparto de ingresos, lo que más ha cabreado al público del rapero es que el citado Stem Player tiene un precio cercano a los 200 dólares.

22 canciones para el disco número 2 de esta serie Donda y que verá la luz este 22 del 2 del 2022. En el listado de canciones que publicó escrito a mano, y que también ha eliminado, aparecen las canciones pero no si hay colaboraciones. De momento está confirmada la presencia de Future en la producción y de Marilyn Manson y Alicia Keys, entre otros, aunque no se sabe si en la faceta compositiva o como intérpretes.

Este es el listado de canciones de Donda 2.