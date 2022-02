Kelly Clarkson inicia los trámites para cambiarse de nombre

La vida de Kelly Clarkson ha dado un giro de 180 grados en los últimos años. La cantante ha demostrado durante toda su carrera que es una mujer empoderada capaz de alzar la voz y no plegarse a ninguna presión social. Después de embarcarse en una intensa batalla legal por su divorcio ha decidido iniciar los trámites para cambiarse de nombre.

La responsable de hits como Stronger o Piece by piece ha solicitado en un tribunal de Los Ángeles la sustitución de su nombre Kelly Clarkson al de Kelly Brianne según ha informado la NBC en su programa Today. Se trata del segundo nombre de la artista y según ha explicado en la petición de cambio "mi nuevo nombre refleja más plenamente quien soy ahora".

La situación es más compleja de lo que a priori parece. Artísticamente Kelly Clarkson podría cambiarse por el nombre que quisiera pero legalmente la artista ya es Kelly Brianne Clarkson antes de la petición de cambio de nombre por lo que la eliminación del apellido Clarkson no es sencilla legalmente.

La artista inicia un nuevo recorrido en los juzgados después de que hace casi dos años iniciara los trámites de divorcio de su marido durante 7 años, Brandon Blackstock, y padre de sus hijos River Rose y Remington. La solista consiguió la custodia principal de sus hijos poco antes de que en julio de 2021 solicitara formalmente la disolución de su matrimonio.

Por si la cosa no estuviera lo bastante liada judicialmente, en septiembre de 2020 Blackstock interpuso una demanda contra Kelly Clarkson por un presunto impago de comisiones de casi un millón y medio de dólares por su trabajo en The Voice y The Kelly Clarkson Show.

La respuesta de la artista no se hizo esperar y acusó a su ex de haber trabajado ilegalmente como su manager durante años. La batalla legal ha llegado al lado económico por el reparto de los bienes, la manutención...

Desde el mes de agosto Kelly Clarkson es oficialmente una mujer soltera después de que el juez diera el matrimonio por disuelto legalmente 15 meses después de iniciarse todos los trámites. Con demandas, contrademandas, el rancho en litigio, la manutención... y ahora el cambio de nombre cualquiera se vendría abajo.

Pero según una fuente cercana a la intérprete estadounidense "Kelly está mucho más que bien. Ella lo está haciendo genial y lo está encarando con fuerza. Ella disfruta del hecho de que ahora tiene la mayor parte del tiempo para estar con sus niños y disfrutar del tiempo que pasa con ellos".