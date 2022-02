Dani Martín cumple 45 años rodeado de amor: especialmente de su novia 'Meriloves'

Dani Martín está de celebración. El pasado 19 de febrero el madrileño cumplía 45 años y lo celebraba con una bonita publicación en Instagram. En ella, el cantante agradecía por todo el amor que recibe a diario, especialmente por parte de sus seres queridos. Aunque lo que más ha agradecido en este cumpleaños es la paz que tiene consigo mismo y que es algo que se debe de tener siempre.

"Por otro año más en paz conmigo mismo. Por seguir sintiéndome así de querido por mis amigos, familia y vosotros. Así quiero seguir. Así que a seguir aprendiendo, que queda mucho por lo que reír, celebrar y abrazar. En mi puta vida me imaginé cumpliendo 45 años, pero lo que no imaginé jamás es que sería en mi mejor momento. Feliz día a todos y todas. Mucha salud. SOS QUIERO. Daniel", escribía emocionado el intérprete de Mi Teatro.

Y es que como él bien ha dicho, el artista se encuentra en su mejor momento tanto en el ámbito musical como en el emocional. Respecto a su música, Dani se encuentra celebrando la gran acogida que ha tenido su nuevo disco, No, No Vuelve que salió el pasado noviembre de 2021. Un precioso homenaje al "grupo de su vida", a.k.a El Canto del Loco, y con el que pensamos que sería una muestra de que el grupo volvería a los escenarios. Pero no, simplemente fue una ilusión. Asimismo, el cantante está a punto de continuar con su gira Qué Caro Es El Tiempo y lo hará en abril de 2022 en Castellón.

Aún así, todos los fans han podido disfrutar de él y recordar algunos de los temazos que nos regaló la agrupación en su momento: Volverá, Peter Pan, Son Sueños, Puede Ser... Por su parte, la salud mental del artista ha "mejorado" mucho desde que asiste al psiquiatra. Así lo confesaba en el programa El Objetivo el pasado noviembre de 2021 donde habló de su salud mental, su juventud y la familia, entre otros temas. "Llevo un año y medio yendo al psiquiatra y estoy trabajando un montón de cosas que antes me frustraban", nos confesaba el madrileño. "Me he dado cuenta de que todo aquello que no depende de uno no debe de hacernos tanto daño", añadía.

Historia de amor con Meriloves

Otro detalle que ha regalado el artista por su cumpleaños: es que por fin se ha dejado mostrar con su pareja la influencer, María Partida, más conocida como Meriloves en Instagram. Según publican varios medios locales, la pareja se encuentra de escapada romántica por Nueva York y ha sido la influencer quien ha mostrado, por primera vez, una foto juntos.

Tal y como recoge Diez Minutos, la imagen se publicó por historias desde la cuenta de Meriloves. "Felices 45", escribía María junto a un corazón blanco. Después, publicaría otra imagen con otro corazón. Por lo visto, ambos se conocieron en una comida que organizaron María Pombo y Pablo Castellano, ambos muy amigos del cantante. Una bonita compañía en un día muy especial para Dani Martín. ¡Felicidades, Dani!