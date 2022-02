Nissy encuentra una nueva manera de tocar las narices durante la siesta en ‘Secret Story’

La casa de Secret Story es un hervidero de conflictos. Cualquier detalle es suficiente para sacar a todos de quicio, claro que hay concursantes expertos en hacer saltar al resto de sus compañeros y Nissy es una de las que mejor saben hacerlo.

Ha encontrado una manera de boicotear la siesta del resto de habitantes de la casa. “Aquí no se viene a dormir”, gritaba en la puerta de las habitaciones mientras tocaba las tapas de las cacerolas a modo de platillos. Algo, que como era de esperar, ha puesto de mal humor a la mayoría de sus compañeros que estaban durmiendo la siesta.

“Lo dice ella que se pasa los días durmiendo”, decía Carmen todavía con los ojos cerrados y animándola a irse mientras Rafa también le pedía que parara. “Levantarse, que aquí no venimos a dormir, hombre”, insistía la melliza.

Discusión post siesta

“Nissy, casi la lías”, le decía Colchero que estaba en el salón charlando con Álvaro e Isa Pantoja y era consciente de que se iba a liar.

"Has hecho lo que no te gusta que te hagan a ti", le decía Cora que no le quedó más remedio que levantarse. "Ha habido un momento que he pensado en levantarme y decirte 'métete la cacerola por el culo'", añadía Marta.

La discusión estaba servida y las voces iban subiendo de tono. Hasta que llegó un punto en el que Cora prefirió callarse y optar por devolvérsela de otra manera. "Si lo haces, yo cogeré un huevo y te lo estamparé en la cara", respondía Nissy a sus amenazas. "Pues entonces te arrastro", contestaba la hermana de Jonathan.

Nissy insistía que ella no había entrado en la habitación cuando las otras le amenazaron con despertarla de igual manera por la mañana. Cosa incierta como demuestran las imágenes.

Reconocía que si le hicieran lo mismo le molestaría, pero intentaba justificarse: “Estaba aburrida. Si todos dormís, ¿con quién hablo, con la pared?”. Un argumento que sus compañeros no acaban de comprender.

Una más en la difícil convivencia de la casa.