Los Premios Oscar 2022 excluyen de la gala a ocho de sus galardones

Las vueltas de la Academia por dar con la clave para una gala dinámica de los Premios Oscar 2022 siguen siendo noticia. Después de actualizar que serán tres presentadoras las que conducirán la gala -dividida en tres actos-, ahora la misma institución ha comunicado que prescindirá de la entrega en directo de hasta ocho galardones.

The Hollywood Reporter se ha hecho eco de la noticia, que no es una novedad: ya en 2018 se intentó hacer de la misma manera, aunque la organización se echó para atrás antes de su emisión. Ahora parece que no se retractarán, sobre todo porque quieren arreglar los discretos datos de audiencia que tienen desde el pasado año. Aunque los datos sobrepasaron los diez millones de espectadores, anotaron un bajo histórico.

Las categorías que se obviarán lo harán solo en el directo, pues su entrega se seguirá realizando fuera de cámara. Una novedad en los Oscar, aunque muy común en otros premios como los Grammy. Los premios de música dejan fuera las categorías técnicas, y aunque el público no suele quejarse, sigue habiendo comentarios respecto a la larga duración de la gala.

Según ha contado la Academia, los premios que se excluirán de la gala serán: mejor montaje, mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor banda sonora, mejor documental, mejor maquillaje y peluquería, mejor corto y mejor corto de animación. Reconocimientos no tan menores como podría parecer al intentar agilizar prescindiendo de su entrega en directo, por lo que las críticas no han tardado en aparecer.

Para muchos seguidores del cine internacional, esta decisión es un error. De nuevo para ellos, la Academia prima el espectáculo televisivo a la relevancia de su palmarés; aunque también es cierto que los comentarios negativos al respecto de su duración año tras año no cesan, por novedades que se presenten.

Un ejemplo en el que reflejar esta polémica son los Premios Goya, que año tras año reciben la misma reprimenda del público pero no lo cambian. De hecho, en esta pasada edición se decidió prescindir de la figura del presentador o presentadora antes de excluir premios de la gala. El resultado volvió a ser muy largo y monótono para el ritmo televisivo, pero correcto valorando todas las categorías. De hecho, discursos tan aplaudidos en redes como el de Zeldia Montes o el casi alcance de Las Leyes de la Frontera a El Buen Patrón no se habrían visto de haber prescindido de sus respectivas categorías.

Dos posibles ganadores españoles, entre las categorías excluidas

En un año en el que el cine español está tan presente entre los nominados, esta decisión llega como un jarro de agua fría. Las categorías a Mejor banda sonora y Mejor corto de animación tienen a Alberto Iglesias y Alberto Mielgo entre sus nominados, por la banda sonora de Madres Paralelas y el corto de animación El Limpiaparabrisas. Si la Academia sigue adelante con su decisión de no emitirlas, el posible triunfo patrio no se verá en directo.

No hay que preocuparse demasiado, puesto que de ganarlo, la recogida de su estatuilla se vería reflejada en el resumen de ganadores que presentará luego la cadena. De todas formas, y aunque la decisión parece defintiva, habrá que esperar a ver si la Academia lo lleva a cabo en la gala.