Juan del Val comparte la prueba que demuestra que sus seguidores son de otra casta

Desde que Juan del Val decidió de estar tras las cámaras para ponerse delante y convertirse en un personaje popular, sus admiradores se han multiplicado. Y ya no solo por sus apariciones en El Hormiguero o La Roca, también son muchos los que siguen sus pasos tras el éxito de Delparaíso, la novela que acumula ya 15 ediciones y que esperamos ver pronto en pantalla.

El caso es que cuando uno llega a ese nivel de popularidad, es difícil pasar desapercibido en el día a día. Cada vez son más los que le reconocen por la calle como ocurre con la gente que tiene cierta fama.

Claro que hay formas y formas de entregarse y él ha demostrado que sus seguidores saben hacerlo con mucha elegancia y educación. Ha relatado lo que le pasó en un restaurante donde fue reconocido. Y que nadie piense en arrebato pasional para pedir una foto o un autógrafo.

Seguidores educados

Sus seguidores son un poco más discretos, como él. “Estoy comiendo solo en un restaurante. El camarero se acerca: “una pareja me ha dado esta nota para usted”… Es muy emocionante!!”, empezaba su relato.

Y no, en este caso no se trata del argumento de una nueva novela, sino lo que le ha sucedido en la realidad. “Y esta nota me parece una buena excusa para contaros lo maravilloso que es recibir a cada paso el cariño de la gente. Personas que piden con respeto una foto o que se acercan para decirte que les gusta lo que haces, lo que escribes, lo que dices… para mí es una suerte. Gracias de verdad!!!”, terminaba reflexionando junto a la foto de esa nota en la que unos seguidores le hacen saber de su admiración, pero reconocen que no quieren perturbar su paz.

Un gesto que ha llamado la atención de otros de sus seguidores que han aplaudido esa forma tan discreta de acercarse a alguien.

Seguro que más de un famoso está pensando que si todos hicieran lo mismo la vida sería más fácil para ellos y se evitarían más de un momento incómodo.