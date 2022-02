La nueva expulsada de ‘Secret Story 2’ se va en una eliminación de récord: Millón y medio de votos

La quinta expulsada de Secret Story 2 ha salido de una de las mayores tandas de nominados de la edición. Las novedosas formas que tiene el programa de votar a los que saldrán eliminados la semana siguiente cada vez provocan resultados más curiosos, y esta vez no ha sido diferente. Porque aunque la gala mantuvo el misterio entre tres concursantes, fueron más de la mitad los que salieron a la palestra.

La culpa la tuvo el mencionado método de nominaciones, ya que la organización del reality optó por el 'nominado o inmune' para sacar a relucir las verdaderas intenciones de cada participante. Para sorpresa de todos, no solo no se pelearon para ver quién se convertía en inmune, sino que cuando lo hicieron fue para luchar por la plaza de nominado o nominada. Toda una lección que demostró que los lazos de amistad están calando bien hondo en Guadalix.

Aunque en un principio los nominados fueron Álvaro, Alatzne, Colchero, Marta, Virginia y Laila, Toñi Moreno salvó a cuatro de ellos. Eso cambió todo en la casa, ya que la recta final de nominaciones hasta la gala la vivieron tan solo Marta, Virginia y Laila. Aunque solo podía quedar una:

Con vuestros votos, habéis decidido que ¡Virginia sea la siguiente expulsada! ¿Os lo esperabais? #SecretGala6 pic.twitter.com/qhA2HVjaxe — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 24, 2022

Virginia ya es la quinta expulsada de Secret Story 2, y lo ha hecho en una decisión muy complicada para el público. De hecho, Sandra Barneda anunció orgullosa que los votos habían superado los 1.380.000; aunque menos de un par de horas después subieron a millón y medio.

Ese millón provocó que los porcentajes oscilasen con una gran diferencia. Virginia fue expulsada con el 60'7% de los votos, mientras que Laila y Marta tuvieron un 25'3% y un 14% -no se supo a cuál correspondía cada una, puesto que no se resolvió la gráfica-. Ese porcentaje bastó para provocar la polémica: las opiniones en redes se dividieron entre los que querían fuera al "mueble" de Marta -consideran que no da contenido suficiente en la casa-, o los que preferían castigar el comportamiento soberbio de Nissy expulsando a su hermana.