‘Secret Story 2’: Los familiares deciden las nominaciones y lo dejan todo entre dos repetidoras y dos novatas

Sexta semana y Secret Story 2 vuelve a apostar por sorprender en sus nominaciones. Si ha habido semanas en las que se ha podido decidir en el juego 'nominado o inmune' o incluso han dejado en manos de un loro poder repartir hasta el doble de puntuación, esta semana sorprendían invitando a ciertas personas a nominar. Y el resultado, desde luego, ha revolucionado toda la tabla.

Esta vez Sandra Barneda abrió la gala proponiendo una cosa nunca antes vista en el formato: que fuesen los familiares los que votasen a los que, a su juicio, deberían salir nominados. Obviamente, todos los presentes en plató han seguido muy de cerca el recorrido de sus allegados en el concurso, por lo que no iba a haber sorpresas de última hora. Aunque al final ha habido ciertos parientes que se han tomado el concurso por su mano.

Después de unas votaciones algo atropelladas, pero muy bien detalladas, la tabla de nominados dejaba a cuatro concursantes en riesgo de expulsión. Dos son unas habituales de las galas de expulsión, mientras que las otras dos se pueden llegar a estrenar en los jueves de eliminación. Son las siguientes:

Alatzne, Carlos, Cora y Nissy son las nominadas de la semana, afectadas por el nuevo sistema de votaciones. Aunque no todo ha sido culpa de los familiares, puesto que el funcionamiento de esta mecánica es el siguiente: dos participantes escogidos por los dos previos que hubiesen entrado al cubo tendrían que decidir quién nominaba personalmente y quién le daba ese poder a su familiar. Y aunque nominar por ti mismo te da la ventaja de expresar mediante votos exactamente lo que has planeado, el factor de que hace más de cuarenta días que no ven a los miembros de su familia inclinó para algunos la balanza con tal de poder verles a través de la pantalla.

Se podría decir que la morriña ha ganado la batalla para algunos, y ha acabado por estropearle de manera definitiva el concurso a una de ellas. De hecho, que el hermano de Carmen haya nominado a Laila después de que ésta le retirase sus 3 puntos ha sido criticado, a la par que la amiga de Alatzne ha acabado eligiendo a Carlos y Cora para que empezasen a salir nominados más a menudo. Una decisión que sido determinante a la hora de que saliesen finalmente nominadas.