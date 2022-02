Adiós al triángulo amoroso de ‘Secret Story 2’: Virginia deja claro el mal rollo con Adrián con un feo gesto

Aunque Secret Story 2 haya despedido a varios concursantes, sus tramas se siguen viviendo tan intensamente que como en sus primeras semanas. No serán las continuas broncas que se llevan viviendo en las últimas galas debido a su última expulsión, aunque ya se empiezan a ver como el gran número de eliminados provoca las primeras polémicas plató-casa. Y la primera ha sido Virgnia.

Después de que saliese expulsada con un millón y medio de votos, el programa se despedía de uno de los triángulos amorosos más intensos de la edición. Ella, junto a Adrián y Marta, protagonizó el culebrón más intenso de la edición, incluso opacando la tensión sexual no resuelta entre el mismo Adrián y Colchero. El concursante parecía no decantarse por ninguna de las dos -o mejor dicho, no parecía interesado-, aunque su expulsión le ha acercado irremediablemente a la que se ha quedado con él en Guadalix.

Su marcha no fue nada violenta, sobre todo porque aclaró que no mostraba sentimientos por el profesor, aunque quizá sí una innegable atracción física. Por ello no parecía importarle el final de su historia con Marta, si es que acababa de algún modo, aunque un gesto que ha tenido con ambos ha demostrado que su relación no pasa por el mejor momento:

¡Carmen, Colchero, Carlos y Álvaro han heredado las esferas de Virginia! ¿Cómo os quedáis? #SecretNoche7 pic.twitter.com/F8J4GbLMOe — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 28, 2022

De cuatro esferas que tenía, la exconcursante ha decidido repartirlas entre Carmen, Álvaro, Colchero y Carlos. Parece que se ha dejado guiar por sus últimas impresiones en el reality, y aunque les ha dado dos de ellas a dos personas con las que tenía una gran unión en la casa, también ha dado dos a gente con la que ha tenido más choques. Y es que Carmen y Álvaro han tenido más enfrentamientos con su grupo de los que podría parecer a simple vista.

Cuando Toñi Moreno preguntó a Adrián por la ausencia de su nombre en la lista de receptores de su esfera, él no se sorprendía demasiado. Aunque no se le pasó por la cabeza un mal rollo con su excompañera, sí se atrevió a teorizar que Virgnia siguió jugando al juego de los secretos hasta el final y no quiso darle ninguna bola porque en cuanto desvelasen una pista más, era muy probable que sus demás compañeros adivinasen su secreto.

Sin embargo, la realidad era otra. Virginia desveló a la presentadora que no fue una estrategia, sino que realmente no le cedió ninguna de sus esferas porque se encontraba dolida. "Por cómo se ha tomado mi expulsión, pero también por algún comentario fuera de lugar y cosas que no me han gustado nada", confesaba en directo.