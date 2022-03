Toñi Moreno, Tamara Gorro o incluso Omar Sánchez apoyan a Anabel Pantoja tras el empeoramiento de su padre

Se ha hablado mucho sobre Anabel Pantoja y su padre en las últimas semanas. Ahora por su estado de salud, antes, por el hijo secreto que tiene y que sería hermano de la colaboradora de Sálvame.

Se ha criticado si la influencer había estado a la altura, o no, tras el ingreso de su padre en el hospital. El caso es que, digan lo que digan, ella está a su lado y ha querido compartir unas palabras sobre este momento tan complicado para ella. Desde la semana pasada, su padre permanece ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío y su estado de salud parece haber empeorado.

“Como ya sabéis, estoy pasando un momento bastante complicado. Y no estoy trabajando, ni tampoco dedicándome a nada de aquí. Solo a estar al lado de él, aparezco por aquí porque quería agradecer a todo el equipo del @hospitaluvrocio 💚 Las enfermeras como lo cuidan, los médicos como le ayudan, la seguridad como está pendiente de él y de nosotros, las señoras de la limpieza como lo miman, los mismos compañeros y familiares”, compartía en redes.

Un agradecimiento al trato que están recibiendo su padre y su familia en el hospital donde permanecen pendientes de la evolución de Bernardo Pantoja que parece que se ha animado tras recibir una video llamada de sus hermanos Isabel y Agustín.

Agradecida y apoyada

“A todos los que me habéis escrito preguntándome por él, solo puedo deciros que nada más el echo de perder un minuto de vuestra vida para interesaros por él, ya me siento afortunada con vosotros. Pensaba que no tenía a tanta gente a mi lado”, añadía no sin alguna que otra falta de ortografía.

Lo que está claro es que no piensa separarse de él. “Ahora, hay que seguir luchando y aquí estará su princesita, como él dice y aquí estaré siempre. Os queremos y agradecemos, Mi padre y yo”, terminaba compartiendo junto a una colección de fotografías que incluye una suya con su padre.

“Pd: gracias @joseantonioleonn por ese detallazo de los @manolo_bakes ❤️‍🩹 Y a todos mis compañeros 🙏🏼”, añadía sobre todo el apoyo que ha recibido de sus compañeros de programa.

También ha estado a su lado su ex, Omar Sánchez, que, pese a la reciente ruptura tras solo cuatro meses de matrimonio, no tiene más que palabras bonitas para la mujer con la que decidió casarse y compartir su vida: “En los malos momentos sólo las buenas personas y con corazón están, y una de ella eres tú Ánimo ❤️”. No ha sido el único que ha querido estar a su lado.