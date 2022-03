Marc Márquez acaba hablando de testículos en la surrealista rueda de prensa que le montan en ‘El Hormiguero’

Marc Márquez ha sido el último invitado que ha pasado a divertirse por El Hormiguero con el honor de haberse convertido en invitado platino por la de veces que ha ido a visitar a Pablo Motos.

El ocho veces campeón del mundo de motociclismo ha recordado aquella primera vez que visitó el programa. Tenía solo 17 años y triunfaba con las motos pese a no tener carnet de conducir. Ahora tiene 29 y es consciente de que su carrera ha estado cargada de momento de auge y momentos de bajón absoluto, cuando ha estado lesionado. Pero siempre ha querido estar ahí, en las buenas y en las malas.

Dada su profesión, está más que acostumbrado a las ruedas de prensa y a las preguntas más peregrinas, pero seguro que nunca había estado en ninguna como la que le han preparado Trancas y Barrancas.

Surrealista

Las hormigas más irreverentes han hecho presencia para lanzar una serie de preguntas de esas que muchos se hacen en casa, pero pocos hacen en público. Pero ya sabemos que ellas no son de guardarse nada. Estas han sido las que han hecho en la última visita del piloto y que le han hecho hablar hasta, incluso, de sus testículos.

¿Alguna vez, en los entrenamientos en los que hay otros pilotos, vas más despacio de lo que sueles, para que se confíen?

Evidentemente, sí. En más de uno. En el último que hice, lo hice. Es para meter presión.

¿Haces rutas en moto de esas de hacerte dos horas para comerte un chuletón en Segovia o en tu tiempo libre ya prefieres Cabify?

No, que me lleven, que me lleven.

¿Alguna vez has hecho una carrera con un testículo mal colocado?

A veces pasa y no te puedes esconder. Esto no lo ve la gente. A veces estás en la parrilla de salida, estamos 20 minutos, y tocas al mecánico y le dices ‘me estoy meando’. Va, te coge una botella vacía y ahí, porque con el mono y eso y llegas, te sientas en la moto y no, no… en la tele se ve… está haciendo estiramientos.

¿El tío de la bandera hace algo más?

Se ha puesto de moda ahora que siempre lo haga el invitado del Gran Premio, que puede ser un deportista, Pablo, vosotras… Es bonito, le das la meta al ganador, es bonito.

¿Has salido alguna vez de juerga con tus jefes japoneses?

Los japoneses…mola mucho salir de fiesta con ellos. Estás ahí en la cenita con un vino y a mí se me ponen los ojillos y a ellos les sube el color, rojo, rojo, rojo y se ponen… muchos, no todos, la mayoría.

La moto con techo, ¿a favor o en contra?

Eso para mí no es una moto. Y la de tres ruedas, bien…triciclo, bien para quien no quiera una moto y no quiera un coche. Ni chicha ni limoná.

¿Alguna vez te has caído, de estas caídas que sabes que no te vas a hacer daño, y vas pensando, ‘vaya bronca me va a caer por rayar la moto’?

Más de una. Normalmente cuando te caes que no te haces daño, lo primero que piensas es la moto y los mecánicos. Sobre todo, caídas que no tocaban. Siempre pasa.

Trancas y Barrancas consiguen las mejores respuestas de @marcmarquez93 en la ‘Rueda de prensa ibérica’ #MárquezEH pic.twitter.com/Nmpm8NeGkl — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 28, 2022

Una rueda de prensa que se sale de lo habitual y nos permite conocer las mayores curiosidades de un Márquez cercano y divertido.