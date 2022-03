Letizia apoya a Ucrania vistiendo una camisa tradicional

La reina Letizia sabe que sus estilismos dan que hablar. Quizás por ello ha acudido a la X convocatoria anual de ayudas a proyectos sociales de la fundación Mutua Madrileña vistiendo una prenda tradicional ucraniana como muestra de apoyo al país. Doña Letizia vestía un pantalón negro de pinzas, salones negros y una camisa " sorochka” confeccionada en lino blanco con detalles decorativos de varios colores tanto en el pecho como en las mangas.

El "look" de la Reina no ha pasado desapercibido por lo que ello representa. La Reina llevaba una chaqueta de traje negra sobre los hombros, como suele hacer en muchas ocasiones y al quitársela fue cuándo se pudo ver la camisa tradicional ucraniana. La royal tiene muy estudiados sus looks y no deja nada al azar por eso se puede ver el estilismo de hoy como un guiño a Ucrania.

Camisa tradicional

La blusa que ha llevado la reina está confeccionada por mujeres ucranianas y la ha comprado en una tienda en Madrid. Sorochka es ucraniano significa bordados. La camisa que ha lucido tiene varios colores vivos y cada uno de ellos tiene un símbolo. El rojo simboliza el amor, la lucha y la protección. El amarillo las buenas cosechas. El verde es la vida, la renovación y la primavera. La camisa de Letizia está llena de simbolismo y de buenos deseos.

Una vez más la reina se vale de la moda para sin palabras expresar su empatía con los que sufren en el mundo, en este caso con el pueblo ucraniano. El conflicto entre Ucrania y Rusia comenzó hace más de una semana cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó bombardear Donbás.

La casa real española no se moja en temas políticos jamás por eso ha sorprendido más el guiño de Letizia. Sin embargo, el domingo pasado su esposo, el Rey Felipe VI en la cena de inauguración del Mobile World Congress (MWC) celebrado en Barcelona habló por primera vez en público sobre la invasión de Rusia a Ucrania. El monarca tildó la agresión de “inaceptable”.

La agenda de la reina Letizia ha estado siempre marcada por la asistencia a actos de apoyo a enfermos de cáncer, enfermedades raras o a los más desfavorecidos.