Manuel Carrasco y Marlon se preparan para regresar a la lista

Por segunda semana consecutiva, los candidatos a la lista cantan en castellano. Aunque son muy distintos musicalmente. De un lado tenemos a Manuel Carrasco, que se postula con Fue, el sencillo de avance del que será su próximo álbum. El pasado sábado el onubense visitó el estudio de #Del40al1CocaCola para dar su Voto VIP y Tony Aguilar no dejó escapar la oportunidad de preguntarle por esta canción. “Es de mucha emoción, muy sentida, muy pasional y visceral. Marca de la casa”, dijo.

Manuel ha empezado el año con la agenda llena de conciertos. “Lo que se respira es algo diferente a otros años”, le contó a Tony. “Había muchísimas ganas y me han dado la vida. Te juro que se me saltaban las lágrimas antes de salir al escenario”. Como también le explicó a Tony en LOS40 Global Show, la gira española terminará el 11 de junio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla; a partir de ahí se publicará el disco y después viajará a América para continuar allí sus actuaciones. Sus fans están ávidos por verlo en directo y por disfrutar de su nueva música, y seguro que, además, por lograr que con Fue regrese a la lista de LOS40, lo que ocurrirá si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40ManuelCarrasco.

Manuel Carrasco - FUE

Aunque en septiembre lanzaron su segundo álbum, Marlon no han perdido el tiempo y con escaso margen de espera han puesto en circulación un nuevo single, De perreo. Desde que irrumpieron en la escena musical, los asturianos no han dejado de tener presencia en LOS40, primero con la nominación en 2016 a LOS40 Music Awards en la categoría de Artista Revelación, la inserción en la lista de temas como Cosas que no se pagan con dinero o Con uñas y dientes, y actuaciones en LOS40 Primavera Pop, festival para el que ya están confirmados en su edición de 2022 el 1 de abril en Madrid.

Ahora bien, ¿cómo es que un trío rockero ha titulado su último single De perreo? Muy sencillo: la canción habla del contraste de gustos en una pareja, como resume el estribillo: “Yo soy más de rock, pero tú eres más de perreo”. La canción ha sido acogida con entusiasmo por sus seguidores, quienes no hay duda de que van a apoyarlos intensamente para que retornen al chart. Para ello, deberán usar el HT #MiVoto40Marlon en Twitter.

Marlon - De perreo (Videoclip Oficial)

¡Mucha suerte!