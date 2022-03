Fani Carbajo ya tiene fecha para su boda con Christopher y ha dado algunos detalles de sobre los preparativos

Fani Carbajo y Cristopher Guzmán se prometieron en directo durante las emisiones de La última tentación después de haber pasado dos veces por el formato de Mediaset y que en las dos la madrileña cayese en la tentación. Sin embargo, pese a lo trucululenta de su experiencia en República Dominicana, la pareja parece haberse recompuesto por completo y además de tener ya cita para pasar por el altar, se están sometiendo a un tratamiento de fertilidad para tratar de tener su primer hijo en común.

La influencer y tertuliana de televisión ha asegurado que ambos están muy ilusionados con la idea de tener un hijo —que sería el segundo para ella— y que si al final este llega, será un bebé "deseadísimo".

Además, Fani ha querido aclarar que ya tiene fecha para su boda "confirmada y cerrada" y que ya ha encargado las invitaciones. "En cuanto pueda os digo la fecha. Va a ser justo antes del verano", ha indicado la madrileña.

Fani ha explicado que tanto la ceremonia y el convite como su vestido serán los mismos que había planeado antes de la irrupción de la pandemia. Eso sí, sus últimos retoques estéticos han hecho que tenga que arreglarse el vestido.

Lo que sí será diferente a lo que había planeado en 2020 es la lista de invitados. "Hay invitados que he quitado y habrá nuevos invitados. No van a venir las mismas amigas que tenía hace unos meses porque me han defraudado, porque paso de ellas... porque no me interesa tenerlas en mi vida después de feos que me han hecho", se ha sincerado la madrileña.

La influencer ha justificado estos cambios en la lista de invitados asegurando que ella no es una "falsa" y que, pese a que tiene que compartir espacio con algunas personas del universo Mediaset y el de las influerces, no se siente cómoda o directamente no le interesan nada. "Si no los trago, pues no los trago... y no tienes que estar aquí... no tengo que estar viéndote el careto".

Lo que sí habrá es nombres nuevos en la lista. "Nuevas amistades que tengo pues que molan... Hay gente que dice 'este se junta a ti porque eres famosa... pero ni que fuera yo Tamara Falcó para que se junten a mí'... Que yo tengo los pies en la tierra, de verdad, que yo ni me creo más que nadie ni me creo nada. A día de hoy, las amistades que tengo, chapó", ha querido recalcar.

"Si todo va bien me casaré embarazada"

Fani les ha explicado a sus fans que "por una vez en la vida" está en un momento plenamente feliz y que, si todo va bien con el tratamiento de fertilidad que se está haciendol, se casará embarazada tal y como su madre hizo con ella. "No sé si tendré barriguita o no... si todo va bien me casaré embarazada pero espero no engordar mucho... porque Christofer es muy grande y espero no tener mucha tripa, la verdad", ha bromeado la influencer y empresaria.

Para acabar su video, Fani ha querido hacer un guiño a la actualidad y ha mandado todo su apoyo a la ciudadanía ucraniana y a los periodistas que están allí cubriendo la guerra. "Ojalá termine pronto esto... ojalá y podáis volver a tener vuestras vidas y vuestros trabajos y que esos niños que están ahor atan asustados puedan crecer en un mundo de paz, de amor y de cosas positivas", ha acabado la ex de La isla de las tentaciones.