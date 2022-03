Victoria Beckham: de Spice pija a lady

Victoria Beckham está de celebración familiar. Su hijo Brooklyn cumple hoy 23 años. La empresaria ha publicado en su cuenta de Instagram una tierna imagen con su hijo mayor en la que la vemos tal y como era cuando su niño era pequeño. Victoria comenta lo feliz que le hizo el nacimiento de Brooklyn y como cambió su vida con su llegada. Después volvería a repetir la experiencia de ser madre y tendría dos hijos más: Romeo y Harper.

El vestido ajustado negro de la Spice

La “pija” de las Spice Girls lucía entonces un look muy diferente al de ahora. En la época en la que Victoria cantaba en los escenarios su ropa era muy ajustada, solía vestir con un pequeño vestido negro de tirantes que se convirtió en su sello de presentación, su pelo era corto a veces teñido de rubio pollo y otras se lo dejaba de su color natural. Fue una celebridad como Spice y los sigue siendo siempre ha destacado por su capacidad de cambio y de adaptarse.

Maquillaje oscuro

El maquillaje de Victoria era más marcado / Getty Images

El maquillaje de la cantante era muy marcado, tal y como se llevaba entonces y así se la podía ver con labios perfilados en tonos oscuros y bastante base de maquillaje. La Spice pija destacaba en el grupo por ser la que más cuidaba su imagen. Apasionada de la moda ha acabado trabajando en la industria y marcando tendencias.

Poco a poco fue refinando su estilo hacia lo que conocemos ahora. En sus estilismos tuvo que ver el inicio de su relación sentimental con el futbolista David Beckham. Y más adelante, el inicio de su carrera como empresaria de moda, la hizo dar otro cambio hacia una imagen más de “lady”.

Victoria con el paso de los años es considerada una mujer elegante. Se la puede ver con zapatos salones, vaporosas blusas de seda, estilosos trajes de chaqueta, impresionantes abrigos largos y como complementos bolsos de piel y sombreros. Su maquillaje también se ha hecho más sobrio y siempre luce una cuidada melena. Apenas usa estampados y tiende a colores neutros cuando tiene que crear looks. La esposa de David es una mujer que ha logrado un hueco en el mundo de la moda. Es una mujer que marca tendencias. Si ella se pone algo marcará tendencia. En el armario de Victoria podemos encontrar muchos vaqueros, camisas masculinas y faldas midi.

Lo que come Victoria

Lo que no ha variado es la talla de la celebrity. La diseñadora de moda aseguró hace unos meses que siempre come lo mismo. Según su marido ella sólo come pescado y verduras al vapor. La británica declaró que no comía carne desde que a los siete años en clase le contaron cómo se hacían las hamburguesas