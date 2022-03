Aquí tienes 20 libros que sería buena idea empezar a leer este 8 de marzo de 2022

Un año más este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Una fecha que nos recuerda que todavía no vivimos en una sociedad de igualdad de géneros y que quedan muchos espacios que conquistar para conseguirlo.

Lo que está claro es que la visión de la mujer ha cambiado con el paso del tiempo y de la invisibilidad a la que ha estado sometida a lo largo de la historia hemos pasado a un cada vez mayor protagonismo.

Y la literatura tiene mucho que ver en esto. Cada vez hay una mirada más femenina y una reivindicación del papel de la mujer en la historia. Se multiplican los libros que nos descubren un universo impensable hace unas décadas.

Por eso, hemos querido hacer una selección de 20 libros recién publicados que muestran esos avances o que nos recuerdan que solo podemos dar pasos adelante sin olvidarnos de los referentes que ya lucharon sus guerras y aportaron su granito de arena al cambio.

#1. Capitana. Vicky Losada

El fútbol es cosa de chicos, ¡cuántas veces hemos escuchado eso! Vicky Losada es un referente del fútbol femenino que pasó por el Manchester City, el Arsenal, el Western New York Flash y, por supuesto, el mejor Barcelona con el que consiguió un triplete único.

Fue la primera mujer que marcó un gol con la selección española en un Mundial y es, para muchos, todo un icono del deporte y también un referente de la igualdad y el movimiento LGTBI.

Su experiencia tiene mucho valor y la comparte en este libro que sirve de ejemplo para muchas otras chicas que ven el fútbol como una opción.

#2. Mosaico. Rojo blanco negro. Miriam Al Adib Mendiri

Si hay una mujer que ha trabajado por la salud sexual y reproductiva de las mujeres esa es Miriam Al Adib Mendiri que lleva dedicada a este campo 20 años. Ella da voz a las mujeres en Mosaico. Rojo blanco negro, un poemario en el que encumbra lo femenino y da espacio al grito silenciado de cientos de mujeres que han pasado por su vida profesional y personal.

Palabras como parir, encarnar, vientre, fertilidad, útero, deseo, amor, maternidad se mezclan de forma poliédrica con frutos jugosos, sábanas blancas y noches perfumadas que huelen a jazmín, integrando bellamente lo carnal y lo onírico, así como lo terrenal y lo espiritual. Tampoco faltan los poemas que ponen nombre al dolor de las mujeres, a los traumas y abusos, destapando el miedo ancestral a nuestro sexo poderoso que tantas veces la tradición condenó a la culpa y la vergüenza.

#3. Morder la manzana. Raquel Riba Rossy

Leticia Dolera conquistó a las feministas con Morder la manzana y Raquel Riba Rossy es una de ellas que fue más allá y convirtió su libro en una impactante novela gráfica.

Empezando por Eva, la primera que mordió la manzana, esta es una historia sobre todas las mujeres. Porque esta obra nos invita a abrazar una causa, que es la de todas las personas que soñamos con una sociedad justa. Por mucho que nos hayan repetido que Eva pecó al morder esta fruta, nosotras sabemos que aquello fue precisamente lo que la hizo sabia.

#4. Perras de caza. Irene X

Perras de caza condensa una escritura tan aguerrida como poética, que envuelve un grito apasionado y feroz en pos de la liberación de las mujeres: versos que no dejan de cautivarnos.

En sus poemas, Irene X rompe abruptamente con el silencio que envuelve un mundo artístico gobernado por hombres. En palabras de la autora: “Un mundo donde la mujer —siempre tratada como un ente frágil para poder quebrarlo— es objeto de abuso, coacción, extorsión y burla. Reducida a ser la compañera arrodillada, una mascota fiel. Que tarde o temprano será colgada, abandonada o llevada al matadero. Perras de caza es un viaje doloroso hacia una liberación necesaria”.

#5. Simplemente Diosas. Martha Rincón

Después de los 40 también se puede llegar al Olimpo y Martha Rincón nos lo recuerda con este libro. “No puedes sentirte caduca cuando estás empoderada”, asegura.

Tiene un canal de youtube con el mismo nombre que creó cuando se encontró ante la necesidad de motivación y guía cuando su salud se había visto mermada por los cambios hormonales y un estilo de vida inadecuado. En Simplemente Diosas, mujeres de todos los países de habla hispana encuentran de forma cercana y sencilla las claves para quererse, reinventarse, mejorar su salud y llevar un estilo de vida que les ayude a alcanzar la plenitud. Y eso es lo que ha llevado a este libro que recorre los pilares que sostienen nuestros templos (una correcta nutrición, actividad física, el descanso, nuestra autopercepción y relaciones con los demás).

#6. Impostoras y estupendas. Neus Arqués

Neus Arqués es una escritora, conferenciante y analista especializada en personal branding y tiene una cosa clara: Para que los demás vean tu talento, primero lo tienes que ver tú.

Ha trabajado con multitud de mujeres a las que ha ayudado a desarrollar su propia marca personal, y ha llegado a la conclusión de que la mayoría ejercen una auténtica resistencia a la visibilidad. ¿Por qué? Por miedo a ser juzgadas o por padecer el ‘síndrome de la impostora’: desconfiar del propio éxito y pensar que es inmerecido. Y eso supone, simple y llanamente, perder por adelantado.

Sin visibilidad no hay oportunidades laborales ni forma de mostrar tu talento. Así que, si quieres avanzar en tu carrera, si sueñas con lanzar tu proyecto o si te has propuesto romper el techo de cristal que te obliga a caminar encogida, en este libro encontrarás las claves para hacerlo.

#7. Ponerme a parir. Valeria Ros

Susi Caramelo asegura que Valeria Ros es “un contraste en sí misma. Una mujer que no deja indiferente a nadie. Capaz de sorprenderte todo el rato. Tanto que es capaz, incluso, de sorprenderse a sí misma”.

“Pensaba que mi vida iba a ser como Sexo en Nueva York, pero, por lo que sea, va camino de parecerse más a Padres forzosos”, escribe la autora sobre cómo veía su vida y cómo es en realidad.

“No me ha bajado la regla. Hace dos semanas salí a tomar algo, me lie con las copas y terminé escribiendo a mi ex italiano... ¿Cómo iba yo a saber que unos chupitos de Jäger me pondrían la vida patas arriba?”, empieza su libro en el que analiza pieza a pieza desde su infancia tratando de imaginar a un padre ausente, pasando por sus inicios en la comedia, sus relaciones y la atención a su salud mental, hasta salir a enfrentarlo todo con la pequeña Federica. Un divertido canto a la libertad de equivocarnos.

Mientras todo el mundo se volvía loco por encontrar un test covid, ella corría a la farmacia a pedir uno de embarazo. Y luego otro. Para matar el mono, pero también porque no podía creerse que fuera positivo. ¿Puede una llegar a ser buena madre cuando aún no sabe cuidar ni de sí misma?

#8. Antología feminista. Lastesis

El colectivo chileno LASTESIS da voz en esta antología a las artistas, filósofas y ensayistas que han marcado la historia del arte, la cultura y el pensamiento, y que, a su vez, sirvieron de inspiración para las performances del colectivo. En él se entrecruzan las miradas de Mary Wollstonecraft, Judith Butler, Alejandra Pizarnik, y Lina Meruane, entre otras.

“Cuando nos invitaron a realizar una antología feminista, no pudimos negarnos ante la posibilidad de presentar nuestra propia visión de los feminismos”, aseguran y, por eso, en este libro hay un collage de obras y extractos de reconocidos clásicos del feminismo junto a obras menos conocidas.

Se ha escrito mucho sobre feminismo, pero en este caso, “el desafío, sin embargo, era entregar nuestra mirada: quiénes son las y les fundamentales, basales, imprescindibles, que han cimentado nuestro camino en el feminismo”.

#9. Mostras del rock. Barbie Recanati

Esta artista argentina empezó en 2018 un podcast en el que contaba las historias desconocidas de rockeras que habían sido fundamentales en la música, pero que habían sido silenciadas en la narrativa histórica. Esa investigación acabó convertida en un libro que nos da referentes femeninos en un estilo musical en el que siempre ha habido un predominio masculino.

Mujeres sin las que la música no sería tal y como la conocemos hoy en día y que componen una serie de referentes que nos ayudan a darnos cuenta de que hay muchas que han roto barreras, han brillado pese a tener las cosas más difíciles en esta industria y han demostrado una sororidad que no siempre ha interesado difundir. Ella les da el mérito que se les ha negado.

#10. Soy mujer. Elena Pancorbo

“Pero, ¿Qué es una mujer? Una mujer no es una y sencilla, sino compleja y muchas”. Con esta pregunta, tan breve como trascendental, arranca el nuevo trabajo la ilustradora Elena Pancorbo. Este libro es una declaración de intenciones; una carta de afirmación y ánimo creada a partir de citas de relevantes personalidades femeninas que han luchado por los derechos de la mujer y que han peleado por abrirnos camino, siendo auténticos ejemplos a seguir y logrando transformar la sociedad.

Chavela Vargas, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Coco Chanel, Frida Kahlo, Betty Friedan, Lena Dunham, Nawal El Saadawi... grandes mujeres que han conseguido hacer historia, hoy inspiran esta propuesta rebosante desde la primera a la última página de libertad, amor, identidad, sororidad y fuerza.

#11. Las herederas de la Singer. Ana Lena Rivera

Las novelas también ayudan a conocer la perspectiva de las mujeres y más si son como esta que muestra una fresca, emocionante, realista y provocadora visión de la mujer en España durante el siglo XX y de cómo ha influido, de forma decisiva, en la experiencia femenina contemporánea.

Una máquina de coser, portadora de un terrible secreto, hilvana la historia de cuatro generaciones de mujeres a lo largo de nueve décadas.

Una ambiciosa saga familiar que conecta la España de la posguerra con la del #MeToo. Un emocionante homenaje a la resiliencia y la solidaridad femenina.

#12. Mi herida existía antes que yo. Laura Llevadot

"Ser mujer consiste en interiorizar hasta la médula la desigualdad, e incluso desearla. Para defenderse de la masculinidad hay que dejar de ser mujer, para defenderse del verdugo se debe abandonar la posición de víctima. Por eso escribir puede ser nuestra única salvación". Son palabras de esta profesora universitaria de filosofía que analiza, en este ensayo, los riesgos y encrucijadas a que se enfrentan los distintos discursos feministas de un tiempo a esta parte.

Es difícil sustraerse tanto a la tentación del victimismo como a la de una historia monumentalista de grandes heroínas, y también resulta complicado evitar pensar en una esencia femenina constituida y atravesada por unos ‘patrones de dominación’, en palabras de Simone de Beauvoir. Más allá de códigos, prejuicios y dogmas, el libro de Laura Llevadot establece un ilustrador mapa del feminismo contemporáneo, se enfrenta a las trampas de un lenguaje heredado que nos impide pensar por cuenta propia y, finalmente, nos impulsa a ‘desnaturalizar’ cuanto de artificial y construido hay en la diferencia sexual.

#13. Las que faltaban. Cristina Oñoro

Un relato emocionante, profundo y divertido de la historia de la humanidad en clave femenina. Juana de Arco, Malinche, Sofonisba Anguissola, Mary Wollstonecraft, Victoria Kent, Jane Austen, Marie Curie, Simone Weil o Rosa Parks también estuvieron ahí. Con brillantez y elegancia, Cristina Oñoro construye un fascinante relato que derriba los discursos misóginos heredados.

Un libro con un gérmen muy definido. “A finales del mes de agosto de 2016, durante las tranquilas y soleadas vacaciones de verano, saltó a la prensa una noticia que provocó que muchas mujeres —y unos cuantos hombres también— se revolvieran con inquietud en sus hamacas de la playa. Una conocida editorial preparaba un ambicioso coleccionable que vendería a comienzos de curso en quioscos y papelerías bajo el título «La aventura de la Historia». Lo compondrían sesenta figuritas, con sus correspondientes fascículos ilustrados, pensadas para que pequeños y mayores se divirtieran jugando y aprendiendo sobre las grandes etapas, lugares y civilizaciones de la historia humana. Los clicks de Marco Polo, Leonardo da Vinci o Mozart ya estaban listos en sus cajitas de plástico, al igual que muchos otros personajes anónimos, entre los que destacaban cazadores prehistóricos, druidas, centuriones, soldados encaramados a un fuerte o caballeros andantes. Entre todos ellos —ponía el grito en el cielo la prensa— no había ni una sola mujer”.

Eso hizo que esta filóloga y Doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada se propusiese recorrer con rigor algunos momentos históricos cargados de significado, desde la oscuridad de las cavernas prehistóricas hasta la Guerra de Afganistán, pero también de la literatura, el arte, la filosofía y la ciencia para tratar de iluminar, con notables dosis de ironía y erudición, las zonas de sombra en las que se ha relegado a las mujeres.

#14. La vuelta al mundo en 15 mujeres. Verónica Zumalacárregui

La periodista Verónica Zumalacárregui recoge en este libro quince historias de mujeres que ha conocido a lo largo de sus viajes por los distintos rincones del planeta y que, como ella misma dice, le han cambiado la mirada. Son historias inspiradoras y diversas que muestran la realidad de la mujer en diferentes sociedades del mundo.

Alguno de los temas que no duda en evidenciar son:

La igualdad en Noruega y cómo se ha conseguido.

El rechazo a la soltería en Rusia.

La fe y la mujer: hablan una judía ortodoxa y una egipcia practicante del Islam (en dos capítulos diferentes).

Los matrimonios concertados en India a través del "Tinder para padres".

Ser homosexual en China.

La vejez activa de los japoneses.

Por qué las mujeres mayores de 40 años son rechazadas por las televisiones en Nueva York.

La conciliación familiar, una mirada desde México.

El sexo en Brasil.

El carácter de una de las mejores chef del mundo: Leo Espinosa desde Colombia.

Ser matrona en el campo ugandés de Bidibidi.

Ucrania y las empleadas del hogar. La importancia de la familia.

#15. Despertar. Rachel Vogelstein y Meighan Stone

Desde que la etiqueta #MeToo se hizo viral, se ha roto el silencio que rodea el acoso y las agresiones y abusos sexuales. Pero ¿cómo ha sido la interacción entre esta campaña global y los activismos locales de largo recorrido? ¿De qué forma se ha desarrollado este movimiento en países donde los derechos de las mujeres se ven coartados por la represión o la desigualdad? ¿Y cuáles han sido las repercusiones dentro y fuera de internet, sobre todo en contextos caracterizados por la desconfianza en la justicia?

Despertar es la crónica de un movimiento interconectado que está modificando la manera en que las mujeres actúan conjuntamente contra la violencia sexual y la discriminación. Centrándose en algunos lugares del mundo en los que ser mujer supone un mayor desafío, como Brasil, China, Egipto, Túnez, Nigeria y Pakistán, pero también en sociedades más igualitarias, como Suecia.

Esta obra revela varias historias personales procedentes de culturas y clases sociales diversas para mostrarnos el coraje de quienes, motivadas por las herramientas y la fuerza del #MeToo, han decidido alzar la voz aun poniendo en riesgo no solo su reputación, sino también la vida.

#16. Malas mujeres. María Hesse

“Ahora sabemos que no hay que tener miedo a salirse de esas líneas caprichosas que otros marcaron, y que las que abrieron esas grietas buscando otros horizontes no estaban locas, ni eran perversas ni malos ejemplos para otras. Si acaso fueron mujeres valientes, fuertes, atrevidas, decididas. Rompedoras. Y si las llaman malas mujeres que se lo llamen; las paredes han caído y nosotras ya no estaremos ahí para oírlo”. Son palabras de María Hesse.

La ilustradora y también escritora ha trazado la historia de las mujeres que no quisieron que fuéramos, llena de humor e inteligencia, dando su particular visión de los cuentos de princesas y el papel de las mujeres desde la religión a la cultura pop.

En su particular aquelarre se reúnen todas aquellas mujeres a las que tacharon de ser la personificación del mal a lo largo de la historia. Desde Lilith y Pandora hasta Britney Spears y Yoko Ono, Olympe de Gouges, Lady Macbeth, Madame Bovary, Rita Hayworth o Billie Holiday.

#17. No soy yo. Karmele Jaio

“Las protagonistas de estos relatos, más que preguntarse qué han hecho en sus vidas, se cuestionan qué ha hecho la vida con ellas. Y es que, en muchos casos, sienten que la vida las ha ido llevando a lugares a los que quizá no querían llegar. Este libro me ha dado la oportunidad de reunir relatos escritos en torno al mismo universo: el de mujeres que hacen un alto en el camino en un momento de sus vidas y se miran al espejo. Lo que ven es lo que se cuenta en estas catorce historias”, explica la autora sobre este libro en el que lo femenino es protagonista.

Un total de 14 relatos sobre 14 mujeres que se encuentran en un momento de la vida en el que miran hacia atrás y se preguntan dónde quedaron sus sueños; en el que se miran al espejo y no se reconocen; en el que intuyen que la vida se les escapa y sienten la urgencia de aprovecharla como sea.

#18. Me falta una teta. Raquel Haro

Muchas mujeres que se han tenido que enfrentar a un cáncer de mama se identificarán con el relato de Raquel Haro. “Soy guionista de El Intermedio y madre de un niño de cuatro años. Dentro de poco ya no podré hablar de mis tetas en plural, un drama para una chica tan coqueta como yo. El 2020 fue un año duro para todos. Pero yo, además de la pandemia, el confinamiento, la separación, la injustísima papitis de mi hijo y la batalla judicial por su custodia, me he encontrado con un tumor en el pecho, bueno tres. Tengo tantas cosas que asumir: voy a perder un año de mi vida, voy a perder la capacidad de tener más hijos y, sobre todo, voy a perder mi pelazo. ¡Justo ahora que me acababa de hacer el alisado de queratina!”, cuenta su autora con ese humor que le caracteriza.

Es un relato sin filtros ni drama sobre la enfermedad, la crianza y la amistad. Una lección magistral.

#19. La madre del ingenio. Katrine Marçal

Esta periodista nos muestra las sorprendentes formas en que nuestras ideas sobre el género, muy arraigadas, nos impiden avanzar. Durante mucho tiempo, hemos subestimado las consecuencias del machismo y la forma en que ha frenado el desarrollo económico y social. La contundente crítica de la autora best seller Katrine Marçal deja las cosas claras y nos demuestra cómo, en tiempos de crisis, la creatividad e inteligencia de las mujeres es precisamente lo que puede salvarnos.

A lo largo de la historia, la innovación se ha visto condicionada por el género de muchas formas distintas. Hemos visto cómo las maletas no empezaron a ir sobre ruedas hasta que cambiamos nuestra visión de la masculinidad. Que los coches eléctricos perdieran ante los de gasolina se debe, en parte, a que se los consideraba femeninos, y que las telas suaves y maleables no contaban porque se percibían como femeninas. Todo esto ha condicionado las máquinas que hemos construido, las ideas que hemos tenido y el mundo que hemos creído que era posible.

#20. La casa de las desamparadas. Cristina Enríquez de Salamanca

En el siglo XIX las letras no eran para las mujeres. Total, ¿para qué las necesitaban si su labor era casarse y tener hijos? En ese ambiente se desarrolla esta novela que realiza una reflexión muy pertinente sobre la situación femenina de la época, en la que las mujeres de toda condición vivían casi sin excepción sometidas al sexo masculino.

Mujeres que encontraron una poderosa vía de expresión en la literatura gracias al desarrollo de la prensa y de la industria editorial en el siglo XIX, y a una nueva formulación de la feminidad por la cultura burguesa, que reclamó la participación de las mujeres en la esfera pública de las letras para promover el modelo del ángel del hogar.

Cualquiera es bueno para empezar a leer este 8M.