Juan del Val deja claro para qué está en televisión: “A alguna gente no le gusto nada”

Juan del Val ha pasado muchos años detrás de la cámara. Pero un día decidió ponerse delante y su popularidad creció casi tanto como la de su mujer, Nuria Roca. Se han convertido en una pareja televisiva muy seguida y cada cosa que hacen o dicen suele tener bastante repercusión.

Él, además de guionista y colaborador de programas como El Hormiguero, es escritor y no puede quejarse de la buena acogida de Delparaíso, su última novela hasta ahora que esperemos poder ver algún día en su adaptación audiovisual.

El caso es que esta exposición hace que se lleve muchas alegrías, pero también muchos disgustos. Recordemos la que le cayó encima cuando se le ocurrió decir que muchos padres justificaban los suspensos de sus hijos argumentando que tenían altas capacidades.

Parece tener asumida esta repercusión con cada cosa que dice, pero no piensa cambiar su idea del papel que juega en televisión.

Posición clara

“No estoy en la tele para decir cosas incuestionables, cómodas, fáciles y que gusten a todo el mundo”, aseguraba en sus redes sociales. Eso lo ha dejado claro en más de una ocasión.

Parece que lo de mantener un perfil comedido no va con él. Prefiere tener la libertad de expresarse y el derecho a equivocarse y poder rectificar. “No me gusta hablar sin decir nada, prefiero comprometerme, jugármela y, por supuesto, equivocarme”, admitía.

Y ese posicionamiento polariza mucho a la audiencia. “A alguna gente no le gusto nada, a mucha más le gustó mucho. Escucho con atención las críticas, con felicidad los halagos, con indiferencia los insultos y me reconfortan los envidiosos… Además de todo esto, me divierto y me rio todo lo que puedo. Cada día más. Hasta que vosotros queráis!!!”, terminaba expresando en sus redes sociales.

Así que, tiene claro que continuará pese a lo que digan de él. Aunque, por los comentarios que ha recibido en esta publicación, está claro que recibe más amor que odio.