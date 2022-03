Pol Granch pide perdón por sus actos del pasado: “No soy esa persona”

Pol Granch ha querido hacer borrón y cuenta nueva. El cantante y actor, que se catapultó a la fama mundial gracias a su papel en la última temporada de Élite (Netflix) ha decidido abrirse en canal ante sus fans y pedir perdón por sus errores del pasado "desde la humildad y desde el respeto".

En un vídeo que ha subido a sus redes sociales, el intérprete de Kriño, Colores y el exitazo Tiroteo junto a Marc Seguí ha pedido pedir perdón públicamente por algunos comportamientos que tuvo en el pasado y que le llevaron a recibir las críticas de muchas mujeres y de parte del colectivo LGTBI+ que han llegado a calificarle de misógino y homófobo.

"Quiero decir que yo no soy así. Mi amor y respeto es total y el hecho de que haya recibido todas estas acusaciones durante todos estos meses es principalmente lo que más daño me ha hecho", ha arrancado el artista en el que es hasta la fecha su comunicado público más íntimo y para el que se ha vestido con una sudadera morada, el color que abandera al feminismo.

"Quiero aclarar que yo no soy así, que yo no soy esa persona"

"Quiero aclarar que yo no soy así, que yo no soy esa persona, y por lo tanto pedir perdón a todas aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas en algún momento por mí porque en ningún momento esa era mi intención. Yo realmente defiendo una sociedad en la que todos y todas podamos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades independientemente del género y de la orientación sexual", ha continuado Granch.

El artista ha insistido mucho —al igual que lo ha hecho Marc Seguí en los últimos meses cada vez que ha tenido la oportunidad de retractarse de unos viejos tuits—, en que él no se ve representado en los actos por los que ha sido criticado y que de hecho, durante un tiempo ha atravesado una crisis de identidad de la que solo sus más allegados han podido sacarle.

Está cuidando de su salud mental

"Todo esto me ha venido de cero a cien. De la noche a la mañana. De pronto me vi inmerso en muchísimas oportunidades, muchísimos compromisos, en muchísimos eventos, en todo esto que llamamos éxito hoy en día, y de una forma u otra yo nunca estuve preparado para ello", ha admitido el artista.

Granch ha recalcado que él es una persona muy tímida y que la presión de la fama repentina le ha "venido grande". "No me eximo de la culpa, pero quería pedir disculpas a todas las personas a las que yo les haya podido causar molestias fruto de toda esta inseguridad y de esta coraza que yo me he puesto todos estos frente a la gente", ha añadido Granch justo antes de desvelar que desde hace un tiempo está recibiendo ayuda psicológica para cuidar de su salud mental. "Para poder despertarme queriendo aprender un poco más y poder aportar mi granito de arena positivo a la sociedad, yo creo que es la mejor decisión que he tomado y voy a seguir con ello para dar la mejor versión de mi mismo", ha añadido.

Ánimo y orgullo mutuo entre él y sus fans

Para acabar su comunicado, Granch ha querido dar las gracias a todos sus fans, quienes le animan a seguir luchando para cada día ofrecerles algo un poco mejor. "Escuchando mi música y aplicándosela a su vida no me pueden hacer sentir más orgulloso y no puedo estar más feliz de ello. Estoy agradecidísimo y siempre lo estaré, toda mi vida", ha añadido el madrileño para terminar el post.

Y como era de esperar, las reacciones no han tardado en llegar ni un solo minuto. Una parte de los 1,4 millones de seguidores que el actor y cantante acumula en Instagram no se pierden ni un solo segundo del contenido que Pol lanza en sus redes, y por eso, solo 30 minutos después de su publicación, el video acumulaba ya casi 700 comentarios en los que desde todos los lugares del planeta sus seguidores le mandaban cariño.

Pol ha podido leer palabras tan bonitas como "El orgullo es nuestro por tenerte cerca y poder llamarte hermano", "Estoy orgulloso de esto, y verás lo feliz que te hará cuando eches la vista atrás y esta mierda haya pasado", o "Eres una persona muy bonita, que no se te olvide", tres ejemplos de todo el aluvión de cariño que le está llegando.