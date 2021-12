Estos son los artistas que han hablado sin tapujos de la salud mental en 2021

El 2021 ha sido un año raro y mejor que el 2020, sin duda. También ha sido un año de grandes descubrimientos, especialmente musicales. Pero, sobre todo, ha sido un año en el que hemos podido conocer un poco más a nuestros artistas favoritos. Muchos de ellos, han comentado abiertamente rasgos muy personales y uno de ellos han sido los problemas mentales.

¿El objetivo? Visibilizar el cuidado de la salud mental y que se convierta en lo fundamental de nuestra cotidianidad. Para estar bien físicamente, también debemos de estarlo mentalmente. Es decir, ambas partes están conectadas y son interdependientes. Y es una pena que, en muchas ocasiones, la salud mental haya estado descuidada, aunque sea inconscientemente.

Aquí es donde entran nuestros artistas en escena. Las figuras públicas tienen un gran peso de influencia por lo que publican y dejan de publicar. Pero si se trata del cuidado de la salud mental, todo es bienvenido. Selena Gomez, Camilo, J Balvin, Dani Martín, Ariana Grande, Miley Cyrus o Camila Cabello son algunos artistas que han compartido sus experiencias personales con el fin de visibilizar la salud mental y fomentar a acudir ante profesionales.

Es por eso que desde LOS40, recordamos a los intérpretes que han querido aportar su granito de arena en el asunto:

1. Selena Gomez

El caso de Selena Gomez es uno de los más sonados, ya que desde hace años ella ha confesado sus propias enfermedades mentales por los que ha tenido que superar (e intentando superando). El trastorno bipolar, la ansiedad y la depresión han hecho que la texana se involucrara en visibilizar la salud mental. En noviembre de 2021, lanzó un proyecto personal junto con su madre Mandy Teefey y su mejor amiga Daniella Pierson: Wondermind, un podcast para hablar sin tapujos sobre el tema y ayudar a quienes más lo necesiten. Sin duda, es un gesto humilde ya que muchas personas no pueden costearse un profesional de la salud, por lo que sí se intentan ayudar entre ellos es un poco más fácil. Aún así, la cantante no ha dejado de incentivar al público que acuda a terapia por su bien mental.

2. Adele

El caso de Adele es especial. La artista volvió al panorama musical tras haber estado cinco años de pausa. Y lo hizo a lo grande. En una entrevista a los Rolling Stone, ha hablado sobre los hechos que han marcado a la artista y han podido con ella: su divorcio con Simon Konecki y su lucha contra la depresión y la ansiedad. Adele se sintió destrozada al ver cómo su matrimonio se desmoronaba, lo que le hizo aumentar la depresión. Ella mismo contó que para calmar su ansiedad optó por realizar viajes: Jamaica, Grecia y Arizona. También fue el momento donde se hizo "adicta" al gimnasio. "Me di cuenta de que si podía transformar mi fuerza y mi cuerpo de esta manera, seguramente podría hacerlo con mis emociones, mi cerebro y mi bienestar interior. Eso fue lo que me impulsó", expresaba la artista.

3. Miley Cyrus

Miley Cyrus, la figura del empoderamiento femenino, ha confesado sufrir ataques de pánico. El último (o al menos el que hemos conocido) ha sido en septiembre de este año, en pleno concierto en el festival Summerfest 2021. La estadounidense tuvo que parar el concierto y confesar a sus seguidores algo tan natural que le podría ocurrir a cualquier ser humano: "Estar sobre el escenario solía sentirme como estar en casa, y ya no es así por todo el tiempo que he pasado encerrada. Y esto es muy drástico", expresaba dolida Cyrus. Sin duda, recibió todo el apoyo por parte de sus fans. Sin embargo, la artista ha lanzado más referencias sobre la salud mental en redes sociales, donde confesaba su ansiedad. "Echo de menos esa conexión humana. Quiero tomar toda esta filosofía que estoy aprendiendo dentro de mi casa, para ponerla en práctica fuera de mi casa cuando sea seguro hacerlo", manifestó en su día la cantante.

4. Camilo

El 14 de septiembre, Camilo visitó El Hormiguero como motivo de promoción de su gira de verano por nuestro país. Además, aprovechó para manifestar un rasgo muy importante en la vida del aertista: defendió la importancia de acudir al psicólogo y cuidar la salud mental. En la entrevista, fue preguntado por el tiempo que va a terapia: "Cada dos semanas o tres", respondió. "Me parece una sorpresa que siempre que uno dice "tengo cita con mi psicóloga", la gente dice: "¿Estás bien? ¿Qué te pasa?". La salud mental, de la mano de la salud espiritual, es algo fundamental en la vida", añadía el colombiano. Camilo aconsejó no acumular nuestras preocupaciones, ya que "se van haciendo un montocito" y llegará el día en el que estallemos y terminemos peor. "Hay que normalizar. Que la gente diga "¿por qué no vas al psicólogo?". Que sea una cosa rara no ir", zanjó el artista.

5. Dani Martín

Dani Martín también se ha unido al team cuida tu salud mental. Aunque el artista no ha confesado ninguna enfermedad mental diagnósticada, sí que ha confirmado que acude a terapia. Concretamente, al psiquiatra, su "lugar maravilloso". Así lo expresó en un hilo de Twitter en junio de 2021. "Merece la pena encontrar lugares donde uno se siente que está trabajando y aprendiendo, tengo mucho que aprender de mí aún, así que seguiré cogiendo aviones para ir a ese puto paraíso del que os hablo", decía uno de sus tweets. Incluso hace poco lo confesaba en directo en un programa de TV. En noviembre, Dani acudía a El Objetivo para hablar de aspectos personales de su vida y uno de los temas estrella fue la salud mental. El madrileño confesaba que lleva un año yendo al psquiatra y que se siente orgulloso de estar "trabajando un montón de cosas" que antes le frustraban.

Estaba en la playa, pero hoy he cogido un avión. Hacía mucho que no me subía a uno, sobre todo para ir a un lugar maravilloso: el lugar donde en estos momentos de mi vida me siento mejor, más yo, más tranquilo, más feliz. (Abro hilo): pic.twitter.com/3kBd2yY7aF — Dani Martín (@_danielmartin_) June 11, 2021

6. Ariana Grande

Como hemos dicho anteriormente, muchas personas no pueden permitirse acudir a terapia debido a los precios establecidos. Por eso, cualquier ayuda económica o social es bienvenida. Una de las grandes ayudas destacadas es el de la estadounidense, Ariana Grande, quién donó un millón de dólares a un programa de ayuda psicológica de Better Help. Cualquiera de sus fans o cualquier persona que lo necesite podía solicitarlo. "La terapia no debería ser un privilegio para unos pocos que tienen acceso a ella gracias a sus posibilidades. Sabiendo que esto no arregla el problema a largo plazo lo que quería era despertar algunas esperanzas e inspirar que algunos de vosotros os llegueis a sentir bien o que no tengáis miedo a pedir ayuda", expresaba firme la artista en su perfil de Instagram.

7. Ed Sheeran

Ed Sheeran también se ha pronunciado al respecto. En octubre, nuestra compañera Cristina Regatero habló con el artista en una entrevista para LOS40 sobre su nuevo disco, Equals. Una de las preguntas fue si el cantante iba a terapia. Pese a que Ed nunca haya ido a terapia, para él escribir las canciones es su propia vía de escape y resaltó la importancia de hablar sobre cómo nos sentimos con un profesional de la salud mental. Se mencionó el caso de Anne Marie y Adele, dos artistas destacadas que también han tenido que superar enfermedades mentales y que han regresado al panorama musical más fuertes.

8. Anne Marie

Anne-Marie también habló sobre el cuidado de la salud mental. Tras el estreno de su disco Therapy en julio de este año, la artista ha hablado sin tapujos sobre las enfermedades mentales y lo hizo en una entrevista a LOS40 con nuestra compañera Cristina Regatero. La ansiedad ha sido el peor enemigo de la británica durante un año de confinamiento por culpa del COVID-19. Tuvo que acudir a un terapeuta y trabajar mucho en el proceso para salir de ese pozo que la estaba ahogando. ¿El resultado? Therapy. "Así que estaba haciendo terapia hablando con un terapeuta y eso, de verdad, cambió mi vida. Me hizo completamente diferente de lo que era antes. Me hizo sentir muchísimo mejor. Escribí la mayoría de las canciones durante este proceso de terapia", explicó la intérprete.

9. Sofía Ellar

Sofía Ellar nos sorprendía en noviembre con una imagen suya totalmente nueva: rebelde, atrevida y un corte de pelo teñido de negro. Además, se hizo llamar de otra manera, Mademoiselle Madame. Pero lo que nadie sabía, era que se trataba del nombre que daba pie a su futuro disco: Libre. Durante la presentación de su disco el pasado 17 de noviembre en los cines Callao, Ellar hizo referencia al cuidado de la salud mental. De cómo ha conseguido liberarse y seguir siendo feliz con sus seres queridos gracias a la ayuda psicológica que ha recibido. Incluso la psicóloga Silvia Congost estuvo presente en el evento y como un cómplice más de la sorpresa. Aquí, aprovechó en lanzar mensajes de apoyo para aquellas personas que sienten vacías.

10. Ainoa Buitrago

En noviembre, se entrevistó desde LOS40 a Ainoa Buitrago y nos confesó el mensaje oculto de su single Quema. Esta canción habla de la salud mental, la agorafobia y el proceso que la artista tuvo que seguir para superarlo. Ese proceso conllevaba dejar de cantar. Una decisión dolorosa para la artista en una situación complicada. “Habla de algo especialmente importante para mí y me parece como la lección, ya no a nadie, sino a mí misma de decir, ‘oye mira, que estabas aquí y ahora mismo estás delante de gente tocando’. Para mí es como, pufff, ya está, esto es lo más importante para mí ahora mismo”, admitía la cantante.

Otros artistas que también se han pronunciado sobre el tema han sido J Balvin, Camila Cabello, Justin Bieber (con su último disco, Justice), Pole y Pol Granch (en el programa LOS40 & VITALDENT), entre otros. Si la salud mental ha sido uno de los temas más hablados en este 2021, estamos seguros que seguirá siéndolo en 2022.