Así suena la banda sonora de ‘Red’ incluyendo las 3 nuevas canciones de Billie Eilish y Finneas

Turning Red (Red, en nuestro país), la nueva entrega cinematográfica de la factoría Disney, ya está disponible tanto en los cines como en la plataforma de reproducción Disney+ y el público está disfrutando de este nuevo proyecto con múltiples lecturas que todavía está buscando su hueco en el universo cinematográfico.

Y dentro de su temática de influencia asiática y su dimensión musical, merece la pena disfrutar de una banda sonora que incluye hasta 30 cortes según hemos podido ver en la playlist creada por la productora en Spotify y que incluye las 3 nuevas canciones de Billie Eilish y Finneas.

Los dos hermanos son, junto a Ludwig Göransson, los responsables de las composiciones de esta película que gira en torno a las enormes ganas que despierta una boy-band en las protagonistas de la cinta. A 4*Town corresponde la interpretación de muchos de los hits incluidos en la BSO de Turning red.

De hecho esta boyband ficticia cuenta con la voz del propio Finneas que interpreta a uno de los miembros del grupo. 1 True Love, U Know What’s Up and Nobody But U son las tres canciones que llevan el sello Eilish aunque en este caso muy alejado de los ritmos, los sonidos y las melodías a los que nos han acostumbrado en los últimos años.

No cabe duda de que la relación de Billie y Finneas con el cine está siendo de lo más fructífera no solo por Turning Red sino por su reciente Óscar a la Mejor Canción Original que, en esta ocasión sí, consiguieron siendo ellos mismos en No time to die.

"Cuando empezamos a hablar con Billie Eilish y FINNEAS, antes de que ganaran millones de premios Grammy, comprendimos que iban a causar sensación. Éramos grandes fans. Nos reunimos con ellos y les planteamos esta extravagante idea de una boy band. Les preguntamos si les interesaría escribir y producir las canciones. ¡Sí que querían!" confesó la productora Lindsey Collins.

Los dos hermanos han trabajado codo con codo en la composición de nuevas canciones que formarán parte de este proyecto a través de la boyband ficticia 4 Town, un guiño a NSync, una de las mayores bandas de la historia en los Estados Unidos. Además, Finneas pondrá voz a uno de los personajes llamado Jesse dentro de ese quinteto musical de chicos junto a Jordan Fisher, Topher Ngo, Josh Levi y Grayson Villanueva.