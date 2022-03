Bardem explica la ausencia de Penélope Cruz en los Premios Unión de Actores: "Tenía el traje, tenía todo"

Este 2022, pese a todo lo que está aconteciendo en el mundo, está siendo un gran año a nivel profesional para la pareja formada por Javier Bardem y Penélope Cruz. Ambos están nominados a los Premios Óscar, lo han estado en los Premios Goya de la edición que se cerró a mitad del pasado febrero, en la que el actor se llevó a casa su cabezón a 'Mejor interpretación', y en los Premios de la Unión de Actores y Actrices española, unos galardones que se entregaron anoche en el Teatro Circo Price de Madrid en una gala en la que una de las grandes ausencias fue precisamente la de Penélope Cruz.

La actriz, que estaba nominada a la 'Mejor Actriz Protagonista' por su trabajo en Madres Paralelas, no acudió a la ceremonia a la que había anunciado que asistiría y esto hizo saltar las alarmas de los periodistas, quienes no dudaron en preguntarle a su marido por los motivos que habían hecho que Penélope no desfilase en la capital.

"Esta noche no ha podido venir porque tiene una cosa en las muelas, estaba preparada, tenía el traje, tenía todo, y la han dejado a la pobre un poquito echa polvo", ha comentado Javier Bardem a la prensa antes de acceder al teatro en el que se le ha orotrgado el premio a 'Mejor Actor Protagonista' por su trabajo en El Buen Patrón.

Bardem, según se ha hecho eco la revista Cinemanía aseguró a los allí presentes que tanto él como su mujer están muy ilusionados por la nominación a los Premios Oscar aunque por el momento, los nervios no se han apoderado de ellos ya que, entre otras cuestiones, se encuentran muy preocupados por los acontecimientos que están sucediéndose en el mundo. "Celebrar premios se hace bastante difícil", llegó a sostener el actor, que quiso recalcar que "la vida sigue" y que en estos casos, el cine es imprescindible como una "herramienta de comunicación y esperanza".

"Estamos consternados y preocupados"

Javier Bardem en los Premios de la Unión de Actores y Actrices 2022. / Jose Oliva / Europa Press via Getty Images

El actor, que ya se ha pronunciado públicamente en diversas ocasiones en contra de la guerra de Ucrania, no quiso desaprovechar la oportunidad de mostrar su consternación por lo que está pasando en Europa y pidió a la OTAN que no se inmiscuya en el conflicto ya que podría desembocar en "algo realmente preocupante para toda la humanidad".

Además, el galardonado intérprete insistió en la importancia de parar el conflicto lo antes posible ya que en las guerras "siempre pagan los mismos: los civiles y la gente normal". "Los muertos no los ponen ellos", se lamentó Barden en referencia a los mandatarios que están dirigiendo la guerra. "Ojalá me equivoque, pero todo tiene un viso bastante dramático", indicó el actor, que cree que la situación que está viviendo Ucrania se alargará durante un largo tiempo provocado consecuencias terribles para la población.