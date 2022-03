Beyoncé lleva cocinando a fuego lento su nuevo trabajo discográfico que, casi con total seguridad, verá la luz por sorpresa cuando no lo esperemos tal y como sucedió con sus anteriores álbumes. Y podría llegar con una sorpresa incluida si se cumplen los rumores que están circulando por varios foros de fans: la diva estaría preparando una canción para Rumi y Sir, sus pequeños gemelos.

Hay que recordar que la solista estadounidense ya le dedicó un hit a su primer retoño, Blue Ivy, y protagonizó el vídeo de Blue. Fue solo su debut musical ya que posteriormente la hija de Queen Bey se ha acostumbrado a las colaboraciones musicales llegando a convertirse en una de las artistas más jóvenes en ganar un premio Grammy.

Ahora le habría llegado el turno a Rumi y Sir, quienes ya tienen 4 años y a su edad su hermana mayor ya había sido protagonista de los desvelos musicales de su madre. De hecho, para el último proyecto de Tina Knowles, Beyoncé ya metió al estudio de grabación a todos sus pequeños. La canción con la que promocionaban su show en Facebook contaba con las voces de Blue Ivy, Rumi y Sir.

Como decía, todo se está fraguando con mucha calma. La artista ya avisó de que la pandemia le había servido para tomarse las cosas de otra forma: "Con todo el aislamiento y la injusticia del último año, creo que todos estamos listos para escapar, viajar, amar y reír de nuevo. Siento que está surgiendo un renacimiento, y quiero formar parte de alimentar esa evasión de cualquier manera posible. Llevo un año y medio en el estudio. Un estribillo puede tener hasta 200 armonías apiladas. Aun así, no hay nada como la cantidad de amor, pasión y curación que siento en el estudio de grabación. Después de 31 años, es tan emocionante como cuando tenía nueve años. Sí, ¡la música está llegando!".

Con poco más de un año Blue Ivy se convirtió en la absoluta protagonista de Blue, canción que además contó con un videoclip de lo más familiar que la familia Carter-Knowles grabó entonces en un entorno paradisíaco donde estaban disfrutando de unas merecidas vacaciones.

La situación parece que se repetirá próximamente. Y si bien es cierto que la exposición de Rumi y Sir está siendo menor que la de Blue Ivy por lo que significó el nacimiento de la mayor del clan, no cabe duda de que Beyoncé tiene un firme deseo de que Sir y Rumi también formen parte de su discografía. De hecho, ya hemos podido escuchar algunas menciones a su existencia o influidas por ellos

De momento pocos detalles más se conocen sobre el nuevo disco de Beyoncé que podría recoger el testigo de Lemonade (2016). Han pasado ya 5 años desde el lanzamiento de aquel trabajo discográfico pero la solista no ha estado parada. Hay que recordar que en este tiempo lanzó un disco conjunto con Jay-Z, Everything is love, como The Carters, el álbum visual Black is king surgido de su colaboración con la banda sonora de El Rey León, o la canción Be alive por la que aspira al Óscar.