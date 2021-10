Beyoncé presenta su nueva canción: ‘Be alive’

Beyoncé le ha cogido el gusto al séptimo arte, al formato cinematográfico, a la pequeña y a la gran pantalla. Después de disfrutar de su música en el 'live action' de El Rey León con banda sonora y disco ad hoc, y de su documental en Disney, ahora la solista estadounidense acaba de presentar su nueva canción como parte de la banda sonora original del biopic de las hermanas Williams.

Be alive será el tema central de la película protagonizada por Will Smith cuyo estreno está a la vuelta de la esquina. Y para celebrar su inminente llegada, nada mejor que disfrutar de unas notas de la espectacular composición de la estrella mundial de la música.

"Do you know how much we have pride? / How hard we have to try?" se escucha cantar a Beyoncé acompañando su voz únicamente con un piano que nos pone la piel de gallina. Y para disfrutarla al completo tendremos que esperar que el estreno de King Richard se acerque a los cines de todo el mundo.

Sabíamos que Beyoncé tenía algo en el horno pero nos ha sorprendido esta nueva colaboración para el cine después de anunciar a bombo y platillo que, ahora, lleva casi 2 años trabajando en su nuevo disco de estudio: "Con todo el aislamiento y la injusticia del último año, creo que todos estamos listos para escapar, viajar, amar y reír de nuevo. Siento que está surgiendo un renacimiento, y quiero formar parte de alimentar esa evasión de cualquier manera posible. Llevo un año y medio en el estudio".

De momento pocos detalles más se conocen sobre el nuevo disco de Beyoncé que podría recoger el testigo de Lemonade (2016). Han pasado ya 5 años desde el lanzamiento de aquel trabajo discográfico pero la solista no ha estado parada. Hay que recordar que en este tiempo lanzó un disco conjunto con Jay-Z, Everything is love, como The Carters, y el álbum visual Black is king surgido de su colaboración con la banda sonora de El Rey León, antes mencionado, de donde también nació The Gift.

Ahora podemos disfrutar de Be alive dentro de King Richard, Una historia de superación en la que se narrará como Richard Williams, el padre de Venus y Serena elaboró un plan de 78 páginas para convertir a sus hijas en deportistas de élite. Sin medios a su disposición las niñas y su padre, sin formación en tenis alguna, entrenaron desde los cuatro años en las canchas públicas de Compton en Los Ángeles.

Y es que en este 2021 Beyoncé ha cumplido 40 años y quiere recordarlo para siempre: "Mi deseo es que mis 40 años sean divertidos y estén llenos de libertad. Quiero sentir la misma libertad que siento en el escenario cada día de mi vida. Quiero explorar aspectos de mí misma que no he tenido tiempo de descubrir y disfrutar de mi marido y mis hijos. Quiero viajar sin trabajar. Quiero que esta próxima década sea de celebración, de alegría y de dar y recibir amor.