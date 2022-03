La pregunta de Rosalía en ‘El Hormiguero’ que ha revolucionado a sus fans: “¿Y C. Tangana?”

Este jueves, 17 de marzo, ha ido a divertirse a El Hormiguero, nada más y nada menos, que Rosalía. La estrella española lanza esta semana su esperadísimo tercer álbum de estudio, Motomami, y su cita en el espacio de Antena 3 no podía faltar. Tras triunfar con sus apariciones en Saturday Night Live y el Show de Jimmy Fallon en Estados Unidos, le tocaba los fans españoles disfrutar de la entrevista de la artista en un programa de televisión.

Ha sido Nuria Roca la encargada de recibir a la intérprete de La Fama, debido a que Pablo Motos no ha podido presentar esta semana el programa. El famoso presentador ha estado ausente debido a que ha vuelto contagiarse de covid-19.

Rosalía ha aparecido en el plató con un increíble look que hace homenaje a su disco. Con una chaqueta motera, una falda larga con apertura en la pierna y dos moños en el pelo, la estrella se ha ganado el aplauso del público.

Pablo Motos ha aparecido en pijama

Pablo Motos no se ha querido perder la entrevista, apareciendo a través de videollamada en el programa. El presentador ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la noche al levantarse para enseñar una de las guitarras que tenía detrás. ¿La razón? El presentador ya estaba preparado para irse a la cama, con el pijama en la parte de abajo.

“Una motomami duerme siempre, sea verano o invierno, sin pijama”, le ha dicho Rosalía nada más verlo.

El tatuaje oculto de Rosalía

Pablo le ha preguntado por el tatuaje que lleva en la pierna izquierda. “Parece un espárrago triguero”, le ha dicho el presentador. La estrella internacional le ha dicho que realmente es lo que sujeta un liguero: “Es referente a una artista. Ella decía cuándo se sexualiza y cuándo no”

Rosalía también ha desvelado un tatuaje que nadie puede ver. La artista española tiene un tatu en la mismísima planta del pie. Se tratan de una doble R, que hace referencia a su inicial y a la de otra persona. Aunque la artista no ha desvelado el nombre en directo, podemos intuir que la segunda R hace referencia a su pareja Rauw Alejandro. De hecho, ella misma ha hecho referencia a una de sus canciones de El Mal Querer en la entrevista: “Voy a tatuarme en la piel tu inicial que es la mía”

Rosalía pregunta por C. Tangana

Pero si ha habido un momentazo de la noche, ha sido, sin duda, cuando los espectadores y espectadoras han visto el reto que El Hormiguero le ha puesto a Rosalía. La artista ha salido por las calles de Madrid de incógnito a preguntar a la gente si le gusta su música. Eso sí, muy pocos han podido reconocerla por el look. Y es que la estrella se ha puesto una peluca rubia y unas lentillas azules.

La artista se ha enfrentado en primera persona a halagos y a críticas. Eso sí, se lo ha tomado de muy buen humor. Pero si hay un momento que ha impresionado a la audiencia ha sido cuando la cantante, de incógnito, ha preguntado por el intérprete de Demasiadas Mujeres. "¿Y C. Tangana?", ha preguntado la estrella a un grupo de jóvenes.

"Yo sí que he llegado a pensar que C. Tangana se ha querido copiar un poco y meter ese flamenquillo ahí", ha dicho una de las entrevistadas. Mientras tanto, Rosalía se quedaba callada, metida en su papel de reportera.

Por supuesto, esta pregunta ha revolucionado a los usuarios de Twitter. "Me muero, le ha preguntado por C. Tangana", "Qué fuerte" o "No supero este momento", son solo algunas de las reacciones.

Sin duda, Rosalía nos ha regalado una gran entrevista en El Hormiguero.