José Antonio León estalla en una conexión en directo contra María Patiño

Nuevamente la tensión se ha vuelto a desatar en Sálvame y esta vez el origen ha sido la polémica firma de Raquel Bollo, que ha traído cola y ha sacado a la luz el pasado de María Patiño. La periodista por lo visto, no etiquetó uno de los vestidos que le entregó un diseñador y el reportero de Sálvame, José Antonio León, se lo ha reprochado.

Los hechos han sucedido cuando en una conexión con Blanqui, un trabajador de la tienda de Raquel Bollo ha acabado haciendo un reproche en directo a María Patiño explicando que esta recibió un vestido de un diseñador de Sevilla y que esta no lo lució, ni tan siquiera lo etiquetó. Lo que ha hecho que la presentadora se molestase ante la supuesta “encerrona”, que el propio José Antonio León ha respaldado dando su propia versión de los hechos.

“Ha llegado una información de un diseñador de Sevilla que te ha dejado trajes y tú no le has etiquetado, no has colaborado con ese comercio que tanto defiendes” exponía el reportero durante el directo. Patiño, que seguía sin dar crédito, ha pedido que le dijeran quién era el diseñador y la ropa a la que se refería.

Ante la reticencia del reportero y Blanqui, Jorge Javier no ha dudado en señalar: “Esto está muy feo. Aquí se va a cara descubierta”. Unas palabras que Kiko Hernández ha apoyado y que han enfadado al reportero.

María Patiño responde a José Antonio León

"Yo no juego con el trabajo de nadie, ni voy contra el pequeño comercio. Mi chico trabaja 12 horas en un bar” afirmaba María descolocada todavía con las palabras de su compañero. Además, ha asegurado que en el fondo no le extrañaban nada estas declaraciones de su compañero, ya que este es muy amigo de Raquel. Y esto también ha sido motivo de disputa en el plato, ya que rápidamente José Antonio León le ha respondido muy sorprendido: "¿Yo no soy tu amigo?".

María, más relajada, ha explicado que tiene “buena relación” con el reportero. Sin embargo, la tensión se ha desatado cuando José Antonio en respuesta a la situación que se estaba viviendo desde plató, ha lanzado un pequeño dardo: “Si jugamos, jugamos todos. Me cuesta convencer y tener testimonios para dar juego y contenido al programa toda la semana y y tengo que sacar la cara por él”, defendiendo así al invitado, Blanqui.